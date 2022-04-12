Общество
За последний год количество костанайских женщин, неудачно омолодившихся в салонах красоты, выросло до десяти
Валентина Мелехова

Спрос на косметологические услуги растет, а вместе с ним и количество жертв самозваных косметологов. После процедур в салонах красоты они вынуж­денно становятся пациентами челюстно-лицевых хирургов. В некоторых случаях пострадавших клиенток приходилось экстренно госпитализировать…

– Наиболее часто встречающееся осложнение после неудачного посещения косметологических кабинетов – гнойно-воспалительные процессы. Эти случаи напрямую связаны с нарушением норм и правил асептики и антисептики. Отсутствие стерильных условий приводит к тому, что в рану попадает инфекция, в результате возникают различные абсцессы. Другого рода осложнения бывают при аллергических реакциях на внедряемые препараты, – пояснил заведующий челюстно-лицевым отделением Костанайской областной больницы Сергей Мановицкий. – Такие пациенты мало чем отличаются от остальных. Они обращаются за медицинской помощью, когда им уже становится плохо. И это осложняет ситуацию.

Чтобы не стать очередной жерт­вой горе-косметолога, желающие омолодиться должны четко понимать, что существует разница между косметическими и косметологическими услугами. Четкие разграничения прописаны в санитарных правилах, утвержденных приказом Миннац­экономики РК еще в 2015 году.

– Там указано, что косметические процедуры, так же, как и услуги парикмахерские, оказываются в учреждениях коммунально-бытового профиля и не требуют медицинского контроля. Это окраска бровей и ресниц, эпиляция волос, депиляция бровей, наращивание ресниц, массаж лица и шеи, гигиеническая чистка лица, маникюр, педикюр, макияж, – пояснила заместитель главы департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по Костанайской области Жанат Шоким. – Все остальные процедуры, направленные на лечение и профилактику заболеваний, сопровождающихся косметологическими дефектами, или же с целью предупреждения старения кожи и волос, – это косметологические услуги, которые должны оказываться исключительно в организациях здравоохранения и выполняться только врачом дерматокосметологом.

В Костанайской области насчитывается лишь 20 врачей, имеющих сертификат дерматокосметолога. Косметологические же услуги на свой страх и риск оказывают сотни горе-специалис­тов. Учитывая растущий спрос на такого рода процедуры, недобросовестные предприниматели идут на нарушения.

Один из последних случаев выявлен в салоне ТОО «Мастерская преображения», где косметологические услуги оказывались «незаявленными специалистами».

– Руководитель и работник этого салона привлечены к административной ответственности, они оштрафованы за организацию медицинской деятельности без наличия соответствующих сертификатов. Материалы дела переданы в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку случившемуся. Пациентки, обратившиеся к нам с жалобой, проходят лечение в профильных специализированных клиниках, – сообщила Жанат Шоким.

За осуществление медицинской деятельности без соответствующей лицензии в РК грозит штраф от 5 до 70 МРП. А при нанесении вреда здоровью пациента средней тяжести дело уже рассматривается в рамках Уголовного кодекса РК.

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