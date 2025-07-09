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Проверить его подлинность можно в специальном приложении или непосредственно перед вылетом, в «зеленой» зоне аэропорта. Правда, пока только в Астане. В скором времени такие табло появятся в залах вылета аэропортов Алматы, Шымкента и других городов.

Информационный монитор установил администратор государственной системы по защите граждан в сфере выездного туризма "Туристік Қамқор". При наличии специального номера, куда зашифрована вся информация туристе, казахстанцы, отправляющиеся за рубеж по путевкам, могут рассчитывать на помощь фонда.

- Выдавать его обязаны все организованные туристические компании, которые работают в системе гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма, - комментирует председатель правления фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей, на сайте которого и можно найти полный перечень компаний, работающих легально и открыто. – Туркод - это ваша юридическая защита за границей. По сути, это уникальный номер, который подтверждает, что туроператор или агентство несут за вас ответственность - за перелет, проживание, помощь в случае ЧП, и даже за возврат домой, если что-то пойдет не так. Выдается он бесплатно - оплачивает его не турист, а турфирма.

Однако далеко не все туристы проверяют его наличие, а некоторые и вовсе сталкиваются с подделками. Если же человек обнаружил, что туроператор его обманул, даже перед вылетом у него есть возможность обратиться в фонд за защиты своих прав.

- Мы можем тогда связаться с агентством, которое его обслужило, узнать, почему туркод не выдан. Если это техническая ошибка, она будет быстро решена, ну а если столкнемся с тем, что фирма ведет незаконную деятельность, будут приняты соотвествующие меры, – комментирует Инна Рей.

По словам главы "Туристік Қамқор", некоторые компании подделывают коды, и сейчас его специалисты участвуют в нескольких судебных процессах.

Фонд «Туристік Қамқор» работает с 2016 года, за это время его помощью воспользовались более 20 тысяч казахстанских туристов.