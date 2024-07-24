За «Таза Қызылжар» Статьи 24 июля 2024 г. 4:35 128 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В акции «Таза Қазақстан» активно участвует не только молодежь, но и ветераны труда. Например, Владимир Тимошин, которому через три месяца исполнится 90 лет. фото акимата СКО – Откликнулся по зову сердца, вспомнил, как мы работали в детстве. Я всю жизнь такой! Молодежь тоже должна почувствовать, что такое труд. Главное, чтобы люди видели перспективу, – поделился ветеран. Общими усилиями в СКО благоустроили 211 скверов и парков, удалили 133 тыс. тонн мусора, высадили свыше 32 тыс. деревьев и 2 тыс. кустарников. Акция «Таза Қызылжар» проходила в районе Мещанского леса. Намеченная для очистки территория была разделена на четыре участка. Участники субботника прошли от Мещанского леса, мимо дорожного кольца на Омском шоссе и до кольца по ул. Кизатова. По ходу движения экоактивисты собрали весь мусор. В этот же день многие бизнесмены вышли сами и вывели трудовые коллективы на уборку своих частных территорий. Продолжаются восстановительные работы в микрорайонах, пострадавших от паводка. За каждым из 11 оперативных штабов закреплены пять механизированных бригад, которые восстанавливают и ремонтируют дома, очищают от мусора улицы и дворовые территории. #акция #экология #Таза Қазақстан