За «Таза Қызылжар»

– Откликнулся по зову сердца, вспомнил, как мы работали в детстве. Я всю жизнь такой! Молодежь тоже должна почувствовать, что такое труд. Главное, чтобы люди видели перспективу, – поделился ветеран.

Общими усилиями в СКО благо­устроили 211 скверов и парков, удалили 133 тыс. тонн мусора, высадили свыше 32 тыс. деревьев и 2 тыс. кустарников. Акция «Таза Қызылжар» проходила в районе Мещанского леса. Намеченная для очистки территория была разделена на четыре участка.

Участники субботника прошли от Мещанского леса, мимо дорожного кольца на Омском шоссе и до кольца по ул. Кизатова. По ходу движения экоактивисты собрали весь мусор. В этот же день многие бизнесмены вышли сами и вывели трудовые коллективы на уборку своих частных территорий. Продолжаются восстановительные работы в микрорайонах, пострадавших от паводка. За каждым из 11 оперативных штабов закреплены пять механизированных бригад, которые восстанавливают и ремонтируют дома, очищают от мусора улицы и дворовые территории.