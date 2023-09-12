За три минуты спасли алматинские хирурги женщину от обширного инфаркта

Фото пресс-службы УОЗ Алматы

Алматинские рентгенхирурги в течение трех минут спасли женщину от обширного инфаркта миокарда, последствия которого могли быть непредсказуемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

По данным пресс-службы, 11 сентября в Алматинский кардиологический центр в экстренном порядке доставили женщину с болями в сердце. По ее словам, с 7 сентября она чувствовала боли в сердце, но не относилась к этому серьезно. И только на пятые сутки вызвала скорую помощь, так как боль стала нестерпимой.

«Срочная коронарография показала повреждение всех трех сосудов сердца, один из которых был закрыт на 99%. Если бы прошло еще немного времени, буквально час, то он бы достиг 100% и это привело бы к обширному инфаркту миокарда. Мы провели стентирование - малоинвазивную операцию без разреза грудной клетки. Буквально за 3 минуты мы открыли артерию, которая начала заполняться кровью», - рассказал заведующий отделением рентгенхирургии Оразбек Сахов.

Он пояснил, что сердце человека имеет три сосуда, у данной пациентки были повреждены все три. Один на 99%, второй - на 80% и третий - на 50%.

Как отмечает Оразбек Сахов, остальные два сосуда необходимо оперировать постепенно. Нельзя открывать все сосуды одновременно, так как это большая нагрузка для пациента.

«Мы сейчас инфаркт-связанную артерию открыли и кровоток восстановили, на этом этапе мы останавливаемся, потому что если мы попытаемся открыть другие артерии, то тогда может случиться осложнение, с новым регионом инфаркта миокарда. Только спустя 2-3 месяца можно прооперировать другие сосуды. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Первая операция прошла успешно», - резюмировал врач.