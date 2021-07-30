Происшествия
За унижение односельчанки наказали акима в ЗКО
Чиновник признал свою вину и заявил, что не хотел обижать женщину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".   

29 июля совет по этике при департаменте Агентства по делам государственной службы ЗКО рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима поселка Махамбет района Байтерек Бейбита Амангалиева.

По словам главного специалиста ведомства Даурена Хаирова, к ним с жалобой обратилась жительница вышеуказанного поселка Танжарикова, которая рассказала, что аким Бейбит Амангалиев оскорбил ее, унизив ее честь и достоинство.

«Во время схода жителей между акимом села и Танжариковой произошла словесная перепалка. Позже Бейбит Амангалиев отправил другому человеку голосовое сообщение посредством мессенджера WhatsApp, в котором оскорбил односельчанку. Запись каким-то образом оказалась у Танжариковой. Нецензурных слов там не было, были слова, порочащие честь и достоинство», - рассказал Даурен Хаиров.

К слову, Бейбит Амангалиев работает на государственной службе уже 11 лет. Чиновник свою ошибку признал и заявил, что ни в коем случае не хотел обижать односельчанку.

По итогам обсуждений совет по этике принял решение наказать Бейбита Амангалиева и объявить ему дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".



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