Глава Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осужден за взятку

Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,1 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужден руководитель отдела государственного контроля РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

«Рудненский городской суд огласил приговор в отношении руководителя отдела государственного контроля РГУ «Тобол – Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Мукашева С. Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,1 млн тенге от председателя одного из садоводческих кооперативов Рудного за непринятие мер по выявлению нарушений водного законодательства в рамках плановой проверки», - говорится в сообщении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор вступил в законную силу.

В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Ранее сообщалось о приговоре директору Алакольского государственного заповедника и его подчиненным.