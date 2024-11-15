За язык никто не тянет

Если достаточно серьезно углубиться в историю, то можно узнать, что основы риторики зародились не в стенах античных сенатов, а гораздо раньше. И происходило это чаще всего либо перед сражениями, когда полководцу в своей пламенной речи было необходимо поднять боевой дух вверенного ему войска, либо после кровавой битвы, когда приходило время славить героев и оплакивать павших. На основании этих речей уже позже слагались предания, эпосы, жрецы вплетали их в легенды и мифы, наделяя, в том числе исторических личностей, мистической аурой и объясняя их заслуги вмешательством высших сил в их дела, подвиги и заслуги.

Сила емкого, острого, крепкого слова при разрешении конфликтов в Великой степи всегда занимала особое место. Тому есть свидетельство: целый пласт уникальных произведений, созданных истинными батырами, военачальниками, вождями племен, под общим названием – поэзия жырау.

В современной армии к государственному языку отношение не менее трепетное. Каждый военно­служащий понимает, что наряду с гимном, флагом, гербом страны қазақ тілі является одной из непременных основ государственности, и защищать его надлежит не менее самоотверженно.

– Вообще в любой армии язык – это не только средство общения, но и щит, и оружие в том чис­ле, – считает заместитель командующего десант­но-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе полковник Раджан Жанысов. – С одной стороны, национальный язык в вооруженных силах очень сильно помогает в тактике и стратегии с учетом того, что противник в своем подавляющем большинстве твоего языка не знает. С другой стороны, сказанное вовремя емкое слово способно поднять людей в бой, укрепить боевой дух, а если надо, найдутся и слова утешения. В Вооруженных силах Республики Казахстан казахский язык никто не навязывает и насильно учить не заставляет. Есть ряд приказов, документов, которые просто необходимо знать в рамках строевой и тактической подготовки. Есть гимн, который призываемые на службу военнослужащие знают с детства. Однако на практике мы можем увидеть, что после прохождения даже года срочной службы очень многие до этого не знавшие языка солдаты на бытовом уровне уже могут, по крайней мере, вполне сносно общаться на нем.

Но все больше случаев, когда именно служба в армии позволяет кому-то овладеть языком в совершенстве. Со старшим офицером оперативной службы штаба войсковой части 61993 майором Александром Парфеновым мы познакомились на занятиях для новобранцев. В какой-то момент из его уст более громким голосом прозвучало:

– Кім жоқ, қолыңды көтер! – и тут же кто-то из замешкавшихся бойцов поднял руку, а среди сослуживцев пробежал легкий смех.

– Бұл сізге мектеп емес, сіз осы жерде ойлануыңыз керек! – с нарочито подчеркнутой серьезностью сформулировал майор, и внимание солдат тут же удвоилось.

Александр Парфенов окончил обычную русскую школу и с особой благодарностью отзывается о своей учительнице казахского языка, потому что она была первой, кто поддержал его в стремлении освоить қазақ тілі. Позже, уже поступив в Военный институт сухопутных войск, он попал во взвод, где две трети его сослуживцев оказались родом из Южного Казахстана. Он сам еще практически не говорил на казахском, некоторые его сослуживцы плохо понимали и говорили на русском. Александр взялся им помогать – где-то переводить, где-то объяснять. Сослуживцы его стремление поддержали и в свою очередь всячески старались погрузить Александра в языковую среду. К концу первого курса, как он сам утверждает, шала-казахский вариант языка ему уже дался, а к концу третьего курса он уже не только свободно говорил по-казахски, но и переводил.

Сегодня майор обучает личный состав, постоянно используя свой собственный опыт. В 2023 году Александр Парфенов участвовал в конкурсе «Тіл – татулық тірегі-2023» в составе команды десантно-штурмовых войск, он гордится, что его команда заняла второе место, в том числе и благодаря его навыкам.

– Я попал на службу из Костанайской облас­ти, – рассказывает новобранец, рядовой Всеволод Алимкайдаров. – Когда сюда приехал, говорить на казахском языке не мог. И вот прошел всего месяц, а я могу уже что-то ответить сержанту или другим сослуживцам. Общаемся с ребятами, помогаем друг другу. После службы в армии хочу стать полицейским, и то, что здесь за год у меня есть возможность подтянуть знание государственного языка, думаю, пригодится в дальнейшей жизни.

С учетом того, что вооруженные силы во многом отражают важные процессы, происходящие в нашем обществе, можно уже смело утверждать о том, что забвения ана тілі уже больше никто не допустит. Тем более что государственный язык оберегается нашей армией так же свято, как и другие символы нашей Родины.

В заключение приведу слова руководителя аппарата Министерства обороны полковника Ербола Кумарбекулы, сказанные по случаю проведения упомянутого выше конкурса «Тіл – татулық тірегі», приуроченного ко Дню языков народа Казахстана:

– Национальная идентичность каждого народа на протяжении поколений передается через родной язык. Поэтому подрастающему поколению, независимо от того, сколько языков молодежь знает, необходимо прививать чувство глубокого уважения к родному языку.