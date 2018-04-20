За загадочной спиралью в небе наблюдали жители Риддера

Жители Риддера обсуждают в социальных сетях фотографию, на которой отчетливо видна белая спираль в небе, передает Altaynews.kz.
Пользователь соцсети Александр Малиновский предположил, что след был оставлен ракетой запущенной с Байконура.
"Снимки сделаны на рассвете. В 4:12 утра был запущен "Протон" с Байконура. Вторая ступень отделяется от третьей на 328-й секунде полета, головной обтекатель – на 348-й. Ракета в это время наблюдается из нашего города. Солнце, которое еще не взошло из-за горизонта, подсвечивает шлейф. Дальше свое дело делают атмосферные потоки воздуха, заворачивая шлейф в причудливые петли. Угол наблюдения по отношению к горизонту тоже добавляет видимые отклонения от прямой траектории", – написал Малиновский.
