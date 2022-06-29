Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Начиная с середины июня, мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. И постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и вчера было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза», – сказала Айжан Есмагамбетова

Рост заболеваемости, добавила она, отмечается в основном в городах Алматы и Нур-Султане. В ходе эпидрасследования этих случаев установлено, что 80% заболевших – это лица, которые не имели вообще вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев.

«Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Но пока о введении каких-то дополнительных или новых ограничений мы не говорим, потому что все регионы по-прежнему остаются в «зеленой» безопасной зоне. Но Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации», – резюмировала Айжан Есмагамбетова.