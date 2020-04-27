Отдавая им дань уважения, мы должны отметить праздник Великой Победы на достойном уровне и, несмотря ни на что, почтить память погибших героев, пожертвовавших своими жизнями ради будущего своих потомков.

Президент Республики Казахстан К. К. Токаев сказал: «Я сын фронтовика. Мы – казахстанцы, и наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный подвиг старшего поколения».

На постсоветском пространстве сложно найти семью, которой не коснулась бы эта война. Так, мой родной дед Дулатбек, будучи в преклонном возрасте, трудился в тылу, а дед по материнской линии Серик Омаров ушел на фронт и пал смертью храбрых.

Ворвавшись в мирный быт большой страны, заставив людей жить по своим правилам, война навсегда изменила и ход истории, и судьбы миллионов. И Казахстан не остался в стороне: на борьбу против фашизма встали 1 366 164 казахстанца. Почти половина из них, 602 928, осталась навсегда молодой, не вернувшись с полей сражений. Многие трудились в тылу, работая на полях и борясь за урожай, чтобы обеспечить фронт продовольствием. В Казахстан были эвакуированы заводы и фабрики, и люди встали к станкам, внося свой вклад в дело Великой Победы.

За подвиги в войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан Советского Союза, около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Но и после окончания войны награды продолжали находить своих героев. Так, например, Кудайберген Сураганов получил это звание в 1946 году, Сабыр Рахимов – в 1965 году, а Бауыржан Момышулы – в 1990 году.

Время постепенно расставляет все по своим местам, помогает по-новому взглянуть на некоторые вопросы, заполняет пробелы в истории. На сегодняшний день проведена огромная работа в рамках проекта «Забытые герои», руководителем которого являет­ся известный казах­станский историк Берик Абдыгалиулы. Этот проект создан с целью поиска и восстановления исторической справедливости. Результатом работы над проектом стали имена 133 казах­станских фронтовиков, которые были представлены к званию Героя Советского Союза, но так и не были удостоены этой заслуженной награды. Издана книга «Забытые герои. Герои Советского Союза», в которую вошли уникальные документы, в том числе наградные листы фронтовиков.

Восемь казахстанцев были представлены к званию Героя дважды. Двое из них, капитаны Сагадат Нурмагамбетов и Сейтхан Темирбаев, получили по одному разу звание Героя. А вот остальным оба раза было отказано. Это рядовой Кудайберген Джансериков, старший сержант Мнайкул Сагиндыков, лейтенант Кабыш Куктаев, сержант Зейтын Байжанов, а также майор В. А. Гутов и лейтенант В. И. Гутовский.

Было и такое: майор Александр Несмиянов из восточно-казахстанского Зырянска был представлен к званию Героя Советского Союза трижды. И все три раза ему было отказано. А ведь майор Несмиянов проявил в боях за Родину исключительное мужество и героизм. Так, в ноябре 1943 года он поднял в атаку весь батальон и первым ринулся на штурм врага, сойдясь в рукопашной схватке с 20 фашистами. В 1944 году батальон Александра Несмиянова вновь наносил противнику огромные потери, и вновь майор первым бросался в атаку, демонстрируя пример личной отваги и увлекая за собой солдат.

Нельзя не рассказать о подвигах и других казахстанцев, так и не получивших звания Героя Советского Союза.

Сапер Кудайберген Джансериков, призванный на фронт из Алма-Аты, при форсировании Вислы сделал на пароме 13 рейсов без смены, под непрерывным артобстрелом, умудряясь устранять повреждения, нанесенные снарядами. Не раз под огнем противника сапер Джансериков обеспечивал продвижение советских танков, проделывая проходы на минных полях. А однажды он пробрался в тыл врага, создав там панику и замешательство, и убил 15 фашистов.

Лейтенант Кабыш Куктаев из Павлодарской области отличился в боях в Польше, а при форсировании Вислы первым переправился на западный берег и закрепился там, успешно отбивая атаки противника. На реке Одер Куктаев повел за собой роту, не дожидаясь основных сил. Благодаря этим решительным действиям плацдарм был значительно расширен.

Старший сержант Зейтын Байжанов из Баянаула, оказавшись ездовым в батарее минометов, заинтересовался снайперским делом. Он не только записал на свой счет 248 убитых фашистов, но и подготовил 50 высококлассных снайперов.

Майор Виктор Гутов из Усть-Каменогорска в 1944 году после гибели командира принял на себя командование стрелковым батальоном, отбиваясь от превосходящего по силе врага и нанося ему большие потери. При форсировании реки Одер майор Гутов подавал солдатам пример храбрости для выполнения пос­тавленной боевой задачи.

Лейтенант Виктор Гутовский, призванный Зайсанским РВК, лично взял в плен 35 немцев. Под руководством лейтенанта Гутовского саперы его взвода обеспечивали инженерную разведку, производили разминирование дорог.

Есть и другие недооцененные герои, которых их командиры представляли на получение звания Героя Советского Союза.

Старший сержант, снайпер Тулеугали Абдыбеков уничтожил 397 фашистов. Еще один снайпер Абдукалик Кабдулов истребил 215 врагов. Легендарный летчик Байтурсун Есеркепов с июля 1941 по май 1945 года произвел 174 успешных боевых вылета. Особенно проявил себя танкист Жумаш Рахметов – на бое­вом счету старшего лейтенанта 4 уничтоженных немецких танка, 15 орудий разных калибров, 36 дзотов, 19 пулеметов и около 300 немецких солдат и офицеров.

Все эти солдаты были представлены к присвоению звания Героя, но по тем или иным причинам не получили этой высокой награды. Многие из них были тяжело ранены во время совершения подвигов, очень многие так и не дожили до Великой Победы…

Рассказывать о наших солдатах можно долго. Те, о ком я написал, – это только малая часть недооцененных героев, найденных в списках наградных листков.

К сожалению, имена героев прошедшей войны сегодня мало кому известны. Память о своих предках, участвовавших в войне, бережно хранят только родственники. Школам, улицам и селам не были присвоены их имена. Их подвиги, признанные товарищами по оружию, были незаслуженно забыты. Но каждый из них достоин того, чтобы его имя и подвиг не были преданы забвению.

Чтобы сохранить память о наших героях и рассказать о них будущим поколениям казах­станцев, в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, да и в последующем, необходимо разработать комплексный план мероприятий по увековечению памяти названных героев – издавать книги, снимать документальные фильмы о них; устанавливать мемориальные памятники, плиты в селах, в родных местах героев; возобновить поисковые экспедиции. Все эти мероприятия будут способствовать воспитанию подрастающего поколения – будущего нашей страны в духе патриотизма. Под­виг героев никогда не должен быть забыт.

Стараясь внести свой вклад в дело сохранения памяти о героях войны, я разговаривал со многими акимами городов и районов, в которых родились герои. Мы обсуждали, что можно сделать, какие мероприятия провести, чтобы рассказать жителям об их земляках, не вернувшихся в родной край с войны. Я обратился к Правительству с депутатским зап­росом (и меня поддержали мои коллеги, 33 депутата Мажилиса Парламента), в котором поднял важные вопросы по увековечению имен героев-казахстанцев.

В наше непростое время очень важно сохранить память о тех, кто боролся с фашистской чумой за мир и светлое будущее. Глядя на их необыкновенный пример героизма, силы духа, стойкости и мужества, мы, сегодняшние казахстанцы, сможем увереннее противостоять тем непростым вызовам, которые бросает нам нынешнее время. Память о героях прошлого бесценна, она – залог будущего. Так будем же помнить и чтить своих героев!