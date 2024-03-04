Зачем чужое, если есть свое?

Выпуск средств для стирки и мытья посуды под маркой Taza, а также стеклоомывателей и жидкости для мытья автомобилей бренда Akzhol стал для Токи Каркына настоящим стартапом. 10 лет назад он вернулся на историческую родину и с тех пор пробовал себя в различных видах деятельности. Совсем не имея опыта в бизнесе, решил всерьез изучить спрос на рынке.

– Моющие средства нужны в каждом доме, растет и количество автомобилей. Поэтому решил рискнуть и вложил в производство 50 миллионов тенге собственных средств, – рассказал житель Талдыкоргана. – Арендовал помещение, три автоматизированных станка закупил в Китае.

В итоге с декабря прошлого года было запущено производство полного цикла – помимо непосредственно четырех видов продукции, здесь готовят и упаковку. В цехе работают четыре человека, еще двое занимаются продвижением товара.

Производственная мощность оборудования составляет 10 тонн готовой продукции в сутки, но пока выпускают лишь тонну и сдают на реализацию в магазины региона, Алматинской области и Алматы. Главными достоинствами своей продукции предприниматель называет цену и качество.

Сейчас на полках представлены десятки марок бытовой химии, однако талдыкорганская ничем не уступает дорогим раскрученным зарубежным аналогам, уверяет производитель. При этом все составляющие – отечественного производства: сырье и тара приобретаются в Алматы.

– Пока мы активно рекламируем наши средства и просим всех, кто уже опробовал продукцию, обязательно делиться впечатлениями, – говорит Тока Каркын. – Хотим, чтобы казахстанцы пользовались отечественными качественными и доступными товарами. Есть возможность наращивать объемы производства, создавать новые рабочие места – был бы спрос. Еще было бы здорово, если бы у нас появилось собственное здание – аренда отнимает много средств. Для строительства помещения нужен земельный участок, и мы очень надеемся на помощь государства в этом вопросе.