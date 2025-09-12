Предваряя обсуждение повестки заседания, депутаты обсудили вопросы, связанные с реализацией задач Послания Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», а также рассмотрели закон по вопросам совершенствования системы государственной поддержки инновационной дея­тельности госстатистики. Были рассмотрены ключевые задачи Послания и обозначены приоритетные направления работы палаты по социально-экономическому развитию страны.

Как отметил Маулен Ашимбаев, для качественной реализации поручений Главы государства в предстоящий период депутатам всех уровней совместно с заинтересованными сторонами, включая экспертное сообщество, необходимо сосредоточиться на своевременной разработке и принятии ряда законов. В их чис­ле – закон о банках, Цифровой и Строительный кодексы, закон об особенном статусе города Алатау. Вместе с тем была отмечена необходимость обновления Закона «О государственном имуществе», реализации парламентской реформы, модернизации системы привлечения инвестиций и развития других стратегических направлений.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Пос­лании поставил четкую цель – в течение трех лет транс­формировать Казахстан в полноценную цифровую страну. Для достижения намеченной цели поручено в кратчайшие сроки принять Цифровой кодекс. Среди обозначенных приоритетов – принятие закона о банках, а также закона, придающего городу Алатау особый правовой статус. До конца года также необходимо принять новый Строительный кодекс и обновить Закон «О государственном имуществе». Логическим продолжением последовательного курса Президента страны на строительство Справедливого Казахстана, укрепление демократических институтов и механизмов является парламентская реформа. Нынешнее Послание – это комплексная «дорожная карта» по модернизации Казахстана. Поэтому важно приложить все усилия для эффективной реализации всех инициатив по поступательному развитию нашей страны, – сказал в своем выступлении спикер Сената, обращаясь к коллегам.

В двух чтениях сенаторами был рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики».

– Рассмотренный закон разработан с целью дальнейшего совершенствования системы государственной поддержки инновационной деятельности и государственной статистики. В рамках поправок планируется создание единого инновационного кластера. В этой связи предполагается объединение международного технологического парка «Астана Хаб» и автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» в автономный кластерный фонд и создание единой правовой среды для их участников. Кроме того, законом предусмотрены и другие нормы, направленные на создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности. Надеемся, что принятие закона внесет свой вклад в развитие национальной экономики и инновационной сферы, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.

В частности, в соответствии с нормами данного закона для исключения дублирующих функ­ций и дальнейшей дебюрократизации вносятся поправки по упразднению совета по технологической политике при Правительстве РК с передачей ряда его функций в Высшую научно-техническую комиссию при Правительстве.

Также в рамках закона мобильных операторов связи обя­жут предоставлять в органы статис­тики данные об абонентах. Сенаторов взволновал вопрос: как эта норма повлияет на тарифную политику сотовых операторов?

– По данным Бюро национальной статистики, это необходимо для анализа перемещения населения, в том числе для анализа миграционных и туристических потоков. Вместе с тем эти требования возлагают дополнительную финансовую нагрузку на операторов связи, что, в свою очередь, может сказаться на их тарифной политике. В конечном счете это окажет влияние на удорожание связи для населения. Поэтому возник вопрос: нет ли других способов получения статичес­кой информации для анализа миграционных и туристических потоков? Почему вы считаете необходимым собирать данные об абонентах через операторов связи? – спросил сенатор Алтынбек Нухулы.

Глава Бюро национальной статистики Максат Турлыбаев в ответ подчеркнул, что возглавляемая им структура уже два года исследует этот вопрос совместно с мобильными операторами. Бюро нацстатистики получает альтернативные данные от государственных органов. По информации таможенной службы, в 2024 году в Казахстан прибыли 7,1 млн туристов, при этом только 1,3 млн из них проявились, например, в системах банковских платежей.

– Получается, что более 5 миллионов туристов из нашей статистики выпадают. Для учета этой категории мы исследовали мировой опыт, где используют данные операторов связи. Мы посмотрели эти данные от мобильных операторов – они очень точные и качественные, конкретно показывают число туристов. Мы считаем, что такие сведения необходимы. Мы дополнительно подсчитаем, какие расходы будут или нет, но думаем, что для операторов связи дополнительных финансовых затрат не будет, – объяснил глава бюро.

Сенаторы также озвучили свои депутатские запросы, направленные на реализацию инициатив, обозначенных Главой государства в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Так, Жанболат Жоргенбаев высказал ряд мер, направленных на решение проблем нехватки перерабатывающих предприя­тий в регионах и недостаточной эффективности механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Повысить заработную плату участникам программ «Молодежная практика» и «Первое рабочее место» предложила Правительству Бибигуль Аккужина. При этом, как подчеркнула сенатор, необходимо учитывать уровень инфляции и прожиточного минимума в зависимости от места проживания.