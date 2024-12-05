Задачи прокуратуры – закон и порядок

– Берик Ногаевич, расскажите, пожалуйста, об основных этапах становления прокуратуры Казахстана, изменениях в надзорной деятельности и главных принципах ее работы.

– В первую очередь прокуратура сосредоточивает свой надзорный потенциал на защите фундаментальных ценнос­тей Конституции: человека, его жизни, прав и свобод. В работе органов прокуратуры главным постулатом является соблюдение Закона и Порядка. Наша задача – мерами прокурорского надзора и реагирования обеспечить правовую дисциплину в обществе, добиваясь полной реализации принципа нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Именно неотвратимость наказания за противоправное поведение является наиболее действенным инструментом профилактики правонарушений и восстановления социальной справедливости. В целях обеспечения законности нами постоянно совершенствуются методы и инст­рументы надзора, в том числе с использованием современных технологий, осуществляется продуктивный обмен опытом с зарубежными коллегами и в целом ведется планомерная работа по повышению эффективности нашей деятельности.

За годы независимости деятельность прокуратуры наполнялась новым содержанием, которое прежде всего предполагало усиление защиты жизненных интересов человека. Хочу обратить внимание, что на всех стадиях и в основных документах строительства независимого Казахстана всегда обозначались роль и функции прокуратуры, связанные с обеспечением верховенства закона и защитой прав граждан, интересов общества и государства.

В первом высшем политичес­ком документе страны – Дек­ларации о государственном суверенитете от 25 октября 1990 года – было указано, что надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории республики осуществляется прокурором. Важной страницей в истории надзорного органа стало принятие 6 декабря 1991 года постановления Верховного совета «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости». Именно с этого дня начинается исчисление летописи казахстанской прокуратуры.

Особое значение имеет принятие Конституции нашей страны в 1995 году. Она закрепила принципиально важные момен­ты, присущие государству с президентской формой правления, в частности прямую под­отчетность прокуратуры Главе государства, ее независимость от других гос­органов, а также единую цент­рализованную сис­тему органов высшего надзора с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору.

Новый виток в истории прокуратуры начался с 2022 года с внесением изменений в Основной закон на республиканском референдуме. Обновленная Конституция придала закону о прокуратуре конституционный статус.

– Правозащитные задачи связаны с самыми разными моментами, с которыми сталкивается каждый из нас. Порой даже создается впечатление, что если не все, то многие вопросы общественной жизни относятся к сфере прокурорского надзора. Так ли это?

– Ответ на данный вопрос следует искать в первую очередь в Конституции. Там четко прописаны основные функции прокуратуры. Это высший надзор за соблюдением законности, представление интересов государства в суде и осуществление уголовного преследования. В ходе конституционной реформы 2022 года генеральному прокурору предоставлено право прямого обращения в Конституционный суд. Данные функции развиваются в Конституционном законе «О прокуратуре», принятом два года назад, процессуальных кодексах и других законах.

Самое многофункциональное полномочие прокуратуры – это осуществление высшего надзора за соблюдением законности. Прокуроры обеспечивают законность в уголовно-правовой сфере, включая оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, поддержание обвинения в суде. Прокуроры могут образовать следственно-оперативные группы и возглавлять их, расследовать дело сами. С начала 2023 года досудебное расследование пыток перешло в исключительную компетенцию прокуроров.

Также мы осуществляем надзор за законностью вступивших в силу судебных приговоров, исполнением уголовных наказаний, соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, пробацией и ресоциализацией лиц, отбывших наказание. Таким образом, работа прокуратуры охватывает весь цикл уголовно-правовой сферы.

Широкий пласт надзорной деятельности касается сферы общественных интересов. Здесь мы выступаем для защиты социальных, экономических и иных, не связанных с уголовной сферой, прав граждан. Особенно тех, кто нуждается в такой помощи: детей, пожилых людей и тех, кто в силу разных обстоятельств, особенно физиологических, не может самостоятельно осуществлять защиту своих прав.

В зоне постоянного внимания – сфера трудовых правоотношений. В этом году по актам прокуратуры защищены права 122 тысяч работников, взыскана заработная плата на сумму 278 миллионов тенге. Также осуществляем надзор за соблюдением законодательства о собственности, налоговых, таможенных, бюджетных отношениях, финансового и природоохранного законодательства.

В сфере транспорта защищены интересы государства на сумму более 640 миллионов тенге. В круг надзора входят производство по административным правонарушениям, гражданское судопроизводство, административная юстиция, исполнение судебных решений по гражданским делам. Надзорные инструменты включаются и в случае, когда есть угроза для жизни и здоровья людей, безопасности страны.

Таким образом, выстроен сис­темный надзор по обеспечению правопорядка в социально-экономической сфере. В текущем году по актам прокуратуры восстановили конституционные права более 287 тысяч лиц, защитили около полутора миллионов подростков, в том числе взыскали 4 миллиарда тенге долгов по алиментам.

Принимаются системные меры по обеспечению законности и правопорядка в войсках. Прокурорами защищены права более 10 тысяч военнослужащих и членов их семей, в том числе по вопросам оказания медицинской помощи, соблюдения трудовых прав военнослужащих, включая своевременную выплату всех положенных компенсаций и пособий.

Одним из ключевых направлений является международное сотрудничество. Взаимодействие с другими странами осущест­вляется в уголовно-правовой сфере, представлении интересов государства за рубежом по вопросам уголовного преследования. Также прокуроры участвуют в иностранных и международных арбитражах, могут предъявлять гражданские иски, связанные с возвратом активов. Кроме того, Генеральная прокуратура формирует правовую базу сотрудничества с иностранными государствами путем заключения международных договоров.

В целом прокуратура как высший надзорный орган выполняет задачу по координации всех заинтересованных органов в вопросах обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Под моим руководством на заседаниях Координационного совета рассматривались такие актуальные вопросы, как эффективность мер по профилактике преступности, противодействие наркобизнесу, мошенничеству, семейно-бытовому насилию, обеспечение безо­пасности дорожного движения и другие важные для общества темы. И это далеко не все, чем занимаются прокуроры.

– Конституционный закон о прокуратуре возлагает на прокуроров защиту субъек­тов частного предпринимательства в случае вмешательства в их деятельность госорганов, в том числе на местном уровне. Кроме того, Глава государства в прошлом году поручил Генпрокуратуре сопровождение инвестиционных проектов. Часто ли требуется прокурорское содействие в защите интересов частного бизнеса?

– Хочу сразу отметить, что в эту работу вовлечена не только прокуратура. Это целая система, которая занимается привлечением и «приземлением» инвес­тиций, куда входят Комитет по инвестициям МИД, Kazakh Invest, акиматы. У каждого свои задачи и функции. Но цель у всех общая – улучшить инвестклимат, внести вклад в экономику страны, укрепить социальное положение граждан и повысить благосостояние населения, в том числе путем создания новых производств и рабочих мест, обеспечения достойной зарплатой.

В рамках так называемого «прокурорского фильтра» прокурор проверяет все ключевые решения госорганов запретительно-ограничительного характера до их принятия. Теперь ни один госорган без согласования с прокурором не вправе проверять инвестора, привлекать к адмответственности, приостанавливать его деятельность, отзывать лицензии, в одностороннем порядке расторгать контракты и вносить иски. На сегодня «прокурорский фильтр» оцифрован на Национальной цифровой инвестицион­ной платформе и в системах нашего Комитета по правовой статистике. Все решения госор­ганов в отношении инвесторов поступают к прокурору в режиме реального времени, что позволяет обеспечивать своевременность принятия решений госорганов.

Такая работа ведется полтора года, результаты положительные. За это время прокуроры отказали в согласовании 584 решений госорганов, пресекли 248 проверок и 229 адмпроизводств. В целом нашими сотрудниками внесено 195 актов надзора, в результате их рассмотрения отменено 54 решения госорганов. За нарушение прав инвесторов наказали 119 должностных лиц различных уровней.

На сегодня прокуратура сопровождает 769 проектов общенационального пула из 27 стран мира и 70 крупных инвесторов в сферах энергетики, туризма, пищевой промышленности, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, транспорт­но-логистической системы и других важных направлениях. Суть сопровождения заключается в правовой поддержке и защите интересов инвесторов на всех этапах реализации проекта. Если возникают проблемы в работе инвесторов, решаем их оперативно, напрямую и быстро устраняем бюрократические проволочки и препятствия. Каждое их обращение рассматриваем без перенаправления в уполномоченные органы.

В регионах работают фронт-офисы. Наши сотрудники практически каждый день встречаются с инвесторами, рассматривают их кейсы, вырабатывают меры по восстановлению их прав, дают поручения уполномоченным органам по устранению нарушений. В рамках этой работы уже помог­ли 596 инвесторам, в том числе иностранным – из Турции, ОАЭ, Германии, Сингапура, Китая, России и Франции. Их вклад в экономику Казахстана – 9,9 триллиона тенге. Например, для расширения проекта по строи­тельству парогазовых установок стоимостью 450 миллионов долларов в рамках прокурорского сопровождения инвестор был обеспечен дополнительной землей. В другом случае зарубежному инвестору с объемом инвестиций более 192 миллионов долларов помогли получить натурный грант для подведения инфраструктуры, включая железнодорожные пути, сети водоотведения и электроснабжения.

На стадии завершения работа по закреплению «прокурорского фильтра» в законах. Законодательной новеллой станет формирование реестра инвесторов, как отечественных, так и иностранных. В этот реестр войдут инвес­торы с реальными важными для страны проектами, и именно на них будет распространяться «прокурорский фильтр».

Предпринимательский кодекс дополняется нормой о том, что решения госорганов о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр, принимаются исключительно после обязательного согласования их с прокурором. В Гражданском процессуальном кодексе будет предусмотрено положение, обязывающее госор­ганы обращаться в суд с иском в отношении инвесторов только после обязательного согласования с прокурором. Аналогичные поправки по согласованию с прокурором решений госорганов о возбуждении адмпроизводств будут предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях. Надеемся, что Пар­ламент примет соответствующий закон до конца года.

Практика сопровождения инвестиционных проектов прокурорами есть и в других странах, мы запустили такой механизм с учетом их опыта. Был взят на вооружение опыт Сингапура, который стал лучшей страной для инвесторов. Также изучили практику соседнего Узбекистана.

– Мы знаем, что, помимо инвесторов, прокуроры защищают права других частных предпринимателей. Что Вы можете сказать о работе в этом направлении?

– Защита прокурорами прав частных предпринимателей по фактам вмешательства в их дея­тельность госорганов прямо указана в Конституционном законе «О прокуратуре» как одно из направлений надзора. Надо сказать, что прокуроры всегда были на страже интересов добросовестного бизнеса. С 2000 года действует обязательная регистрация проверок бизнеса в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. С 2015 года полностью запретили плановые проверки бизнеса. На смену им внедрен профконтроль, основанный на системе управления рисками. Он не несет карательный характер, а работает на упреждение, без штрафов. Привлекут к ответственности, только если не устранишь недостатки.

Работа по уменьшению нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов продолжена и в рамках майского указа Главы государства о мерах по либерализации экономики. Как итог – планомерное снижение проверок, за 10 лет их число сократилось в 6,5 раза (с 319 тысяч до 48 тысяч). Все это позитивно отразилось на деловом климате Казахстана. Ежегодно мы защищаем права десятков тысяч предпринимателей, отменяем тысячи незаконных ограничительных мер, пресекаем до 9 тысяч незаконных проверок, наказываем более тысячи чиновников.

Регулярно совместно с НПП «Атамекен» и депутатским корпусом проводим бизнес-форумы, где вырабатываем меры по решению системных для бизнеса вопросов. Только в этом году по итогам форума сняли более 40 таких вопросов. Например, Минсельхоз с 2022 года не обновлял сведения о предельной стоимости сельхозтехники, на основании которых производилось субсидирование. Из-за этого фермеры получали мизерные выплаты по своим затратам. По нашей инициативе пересмотрены предельные цены на 58 видов сельхозтехники, используемых фермерами. Прекратили прак­тику начисления налогов на рекламу за вывески, проведения незаконных мониторингов, вынесения налоговых приказов в отношении ИП, определили места для розничной торговли и многое другое.

– Сейчас одной из тем, интересующих общество, является возврат государству незаконно приобретенных активов. Информация здесь по большей части конфиденциальная. Тем не менее хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы, в частности об общем объеме возвращенных активов. Какие реализуются социальные проекты за счет этих средств?

– Действительно, это одно из наиболее актуальных направлений деятельности прокуратуры. В июле 2023 года Парламент принял одноименный закон, который заложил основу этой работы. В Генпрокуратуре соз­дан самостоятельный Комитет по возврату активов, который является рабочим органом соответствующей комиссии при Правительстве. В комитете работает профессиональный коллектив юристов, экономистов, специалистов банковской сферы, иных направлений. Ими постоянно анализируется огромный массив документов, связанных с разными отраслями экономики. Это большой кропотливый труд.