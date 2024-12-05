Задачи прокуратуры – закон и порядок

Интервью
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Интервью записала Лилия Мухитова

В 2024 году прокуратура показала положительные результаты в вопросах обеспечения законности в сфере социальной защиты населения, интересов субъектов частного предпринимательства и инвес­торов, граждан и государства в экономическом секторе, возврате государству незаконно приобретенных активов, в досудебном расследовании уголовных дел, поддержании гособвинения, цифровизации правовых процессов, международном сотрудничестве. В преддверии Дня прокуратуры, который в Казахстане отмечается 6 декабря, мы побеседовали с генеральным прокурором Бериком Асыловым.

– Берик Ногаевич, расскажите, пожалуйста, об основных этапах становления прокуратуры Казахстана, изменениях в надзорной деятельности и главных принципах ее работы.

– В первую очередь прокуратура сосредоточивает свой надзорный потенциал на защите фундаментальных ценнос­тей Конституции: человека, его жизни, прав и свобод. В работе органов прокуратуры главным постулатом является соблюдение Закона и Порядка. Наша задача – мерами прокурорского надзора и реагирования обеспечить правовую дисциплину в обществе, добиваясь полной реализации принципа нулевой терпимости к любым правонарушениям.

Именно неотвратимость наказания за противоправное поведение является наиболее действенным инструментом профилактики правонарушений и восстановления социальной справедливости. В целях обеспечения законности нами постоянно совершенствуются методы и инст­рументы надзора, в том числе с использованием современных технологий, осуществляется продуктивный обмен опытом с зарубежными коллегами и в целом ведется планомерная работа по повышению эффективности нашей деятельности.

За годы независимости деятельность прокуратуры наполнялась новым содержанием, которое прежде всего предполагало усиление защиты жизненных интересов человека. Хочу обратить внимание, что на всех стадиях и в основных документах строительства независимого Казахстана всегда обозначались роль и функции прокуратуры, связанные с обеспечением верховенства закона и защитой прав граждан, интересов общества и государства.

В первом высшем политичес­ком документе страны – Дек­ларации о государственном суверенитете от 25 октября 1990 года – было указано, что надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории республики осуществляется прокурором. Важной страницей в истории надзорного органа стало принятие 6 декабря 1991 года постановления Верховного совета «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости». Именно с этого дня начинается исчисление летописи казахстанской прокуратуры.

Особое значение имеет принятие Конституции нашей страны в 1995 году. Она закрепила принципиально важные момен­ты, присущие государству с президентской формой правления, в частности прямую под­отчетность прокуратуры Главе государства, ее независимость от других гос­органов, а также единую цент­рализованную сис­тему органов высшего надзора с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и генеральному прокурору.

Новый виток в истории прокуратуры начался с 2022 года с внесением изменений в Основной закон на республиканском референдуме. Обновленная Конституция придала закону о прокуратуре конституционный статус.

– Правозащитные задачи связаны с самыми разными моментами, с которыми сталкивается каждый из нас. Порой даже создается впечатление, что если не все, то многие вопросы общественной жизни относятся к сфере прокурорского надзора. Так ли это?

– Ответ на данный вопрос следует искать в первую очередь в Конституции. Там четко прописаны основные функции прокуратуры. Это высший надзор за соблюдением законности, представление интересов государства в суде и осуществление уголовного преследования. В ходе конституционной реформы 2022 года генеральному прокурору предоставлено право прямого обращения в Конституционный суд. Данные функции развиваются в Конституционном законе «О прокуратуре», принятом два года назад, процессуальных кодексах и других законах.

Самое многофункциональное полномочие прокуратуры – это осуществление высшего надзора за соблюдением законности. Прокуроры обеспечивают законность в уголовно-правовой сфере, включая оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, поддержание обвинения в суде. Прокуроры могут образовать следственно-оперативные группы и возглавлять их, расследовать дело сами. С начала 2023 года досудебное расследование пыток перешло в исключительную компетенцию прокуроров.

Также мы осуществляем надзор за законностью вступивших в силу судебных приговоров, исполнением уголовных наказаний, соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, пробацией и ресоциализацией лиц, отбывших наказание. Таким образом, работа прокуратуры охватывает весь цикл уголовно-правовой сферы.

Широкий пласт надзорной деятельности касается сферы общественных интересов. Здесь мы выступаем для защиты социальных, экономических и иных, не связанных с уголовной сферой, прав граждан. Особенно тех, кто нуждается в такой помощи: детей, пожилых людей и тех, кто в силу разных обстоятельств, особенно физиологических, не может самостоятельно осуществлять защиту своих прав.

В зоне постоянного внимания – сфера трудовых правоотношений. В этом году по актам прокуратуры защищены права 122 тысяч работников, взыскана заработная плата на сумму 278 миллионов тенге. Также осуществляем надзор за соблюдением законодательства о собственности, налоговых, таможенных, бюджетных отношениях, финансового и природоохранного законодательства.

В сфере транспорта защищены интересы государства на сумму более 640 миллионов тенге. В круг надзора входят производство по административным правонарушениям, гражданское судопроизводство, административная юстиция, исполнение судебных решений по гражданским делам. Надзорные инструменты включаются и в случае, когда есть угроза для жизни и здоровья людей, безопасности страны.

Таким образом, выстроен сис­темный надзор по обеспечению правопорядка в социально-экономической сфере. В текущем году по актам прокуратуры восстановили конституционные права более 287 тысяч лиц, защитили около полутора миллионов подростков, в том числе взыскали 4 миллиарда тенге долгов по алиментам.

Принимаются системные меры по обеспечению законности и правопорядка в войсках. Прокурорами защищены права более 10 тысяч военнослужащих и членов их семей, в том числе по вопросам оказания медицинской помощи, соблюдения трудовых прав военнослужащих, включая своевременную выплату всех положенных компенсаций и пособий.

Одним из ключевых направлений является международное сотрудничество. Взаимодействие с другими странами осущест­вляется в уголовно-правовой сфере, представлении интересов государства за рубежом по вопросам уголовного преследования. Также прокуроры участвуют в иностранных и международных арбитражах, могут предъявлять гражданские иски, связанные с возвратом активов. Кроме того, Генеральная прокуратура формирует правовую базу сотрудничества с иностранными государствами путем заключения международных договоров.

В целом прокуратура как высший надзорный орган выполняет задачу по координации всех заинтересованных органов в вопросах обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Под моим руководством на заседаниях Координационного совета рассматривались такие актуальные вопросы, как эффективность мер по профилактике преступности, противодействие наркобизнесу, мошенничеству, семейно-бытовому насилию, обеспечение безо­пасности дорожного движения и другие важные для общества темы. И это далеко не все, чем занимаются прокуроры.

– Конституционный закон о прокуратуре возлагает на прокуроров защиту субъек­тов частного предпринимательства в случае вмешательства в их деятельность госорганов, в том числе на местном уровне. Кроме того, Глава государства в прошлом году поручил Генпрокуратуре сопровождение инвестиционных проектов. Часто ли требуется прокурорское содействие в защите интересов частного бизнеса?

– Хочу сразу отметить, что в эту работу вовлечена не только прокуратура. Это целая система, которая занимается привлечением и «приземлением» инвес­тиций, куда входят Комитет по инвестициям МИД, Kazakh Invest, акиматы. У каждого свои задачи и функции. Но цель у всех общая – улучшить инвестклимат, внести вклад в экономику страны, укрепить социальное положение граждан и повысить благосостояние населения, в том числе путем создания новых производств и рабочих мест, обеспечения достойной зарплатой.

В рамках так называемого «прокурорского фильтра» прокурор проверяет все ключевые решения госорганов запретительно-ограничительного характера до их принятия. Теперь ни один госорган без согласования с прокурором не вправе проверять инвестора, привлекать к адмответственности, приостанавливать его деятельность, отзывать лицензии, в одностороннем порядке расторгать контракты и вносить иски. На сегодня «прокурорский фильтр» оцифрован на Национальной цифровой инвестицион­ной платформе и в системах нашего Комитета по правовой статистике. Все решения госор­ганов в отношении инвесторов поступают к прокурору в режиме реального времени, что позволяет обеспечивать своевременность принятия решений госорганов.

Такая работа ведется полтора года, результаты положительные. За это время прокуроры отказали в согласовании 584 решений госорганов, пресекли 248 проверок и 229 адмпроизводств. В целом нашими сотрудниками внесено 195 актов надзора, в результате их рассмотрения отменено 54 решения госорганов. За нарушение прав инвесторов наказали 119 должностных лиц различных уровней.

На сегодня прокуратура сопровождает 769 проектов общенационального пула из 27 стран мира и 70 крупных инвесторов в сферах энергетики, туризма, пищевой промышленности, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, транспорт­но-логистической системы и других важных направлениях. Суть сопровождения заключается в правовой поддержке и защите интересов инвесторов на всех этапах реализации проекта. Если возникают проблемы в работе инвесторов, решаем их оперативно, напрямую и быстро устраняем бюрократические проволочки и препятствия. Каждое их обращение рассматриваем без перенаправления в уполномоченные органы.

В регионах работают фронт-офисы. Наши сотрудники практически каждый день встречаются с инвесторами, рассматривают их кейсы, вырабатывают меры по восстановлению их прав, дают поручения уполномоченным органам по устранению нарушений. В рамках этой работы уже помог­ли 596 инвесторам, в том числе иностранным – из Турции, ОАЭ, Германии, Сингапура, Китая, России и Франции. Их вклад в экономику Казахстана – 9,9 триллиона тенге. Например, для расширения проекта по строи­тельству парогазовых установок стоимостью 450 миллионов долларов в рамках прокурорского сопровождения инвестор был обеспечен дополнительной землей. В другом случае зарубежному инвестору с объемом инвестиций более 192 миллионов долларов помогли получить натурный грант для подведения инфраструктуры, включая железнодорожные пути, сети водоотведения и электроснабжения.

На стадии завершения работа по закреплению «прокурорского фильтра» в законах. Законодательной новеллой станет формирование реестра инвесторов, как отечественных, так и иностранных. В этот реестр войдут инвес­торы с реальными важными для страны проектами, и именно на них будет распространяться «прокурорский фильтр».

Предпринимательский кодекс дополняется нормой о том, что решения госорганов о проведении проверок в отношении инвесторов, включенных в реестр, принимаются исключительно после обязательного согласования их с прокурором. В Гражданском процессуальном кодексе будет предусмотрено положение, обязывающее госор­ганы обращаться в суд с иском в отношении инвесторов только после обязательного согласования с прокурором. Аналогичные поправки по согласованию с прокурором решений госорганов о возбуждении адмпроизводств будут предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях. Надеемся, что Пар­ламент примет соответствующий закон до конца года.

Практика сопровождения инвестиционных проектов прокурорами есть и в других странах, мы запустили такой механизм с учетом их опыта. Был взят на вооружение опыт Сингапура, который стал лучшей страной для инвесторов. Также изучили практику соседнего Узбекистана.

– Мы знаем, что, помимо инвесторов, прокуроры защищают права других частных предпринимателей. Что Вы можете сказать о работе в этом направлении?

– Защита прокурорами прав частных предпринимателей по фактам вмешательства в их дея­тельность госорганов прямо указана в Конституционном законе «О прокуратуре» как одно из направлений надзора. Надо сказать, что прокуроры всегда были на страже интересов добросовестного бизнеса. С 2000 года действует обязательная регистрация проверок бизнеса в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. С 2015 года полностью запретили плановые проверки бизнеса. На смену им внедрен профконтроль, основанный на системе управления рисками. Он не несет карательный характер, а работает на упреждение, без штрафов. Привлекут к ответственности, только если не устранишь недостатки.

Работа по уменьшению нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов продолжена и в рамках майского указа Главы государства о мерах по либерализации экономики. Как итог – планомерное снижение проверок, за 10 лет их число сократилось в 6,5 раза (с 319 тысяч до 48 тысяч). Все это позитивно отразилось на деловом климате Казахстана. Ежегодно мы защищаем права десятков тысяч предпринимателей, отменяем тысячи незаконных ограничительных мер, пресекаем до 9 тысяч незаконных проверок, наказываем более тысячи чиновников.

Регулярно совместно с НПП «Атамекен» и депутатским корпусом проводим бизнес-форумы, где вырабатываем меры по решению системных для бизнеса вопросов. Только в этом году по итогам форума сняли более 40 таких вопросов. Например, Минсельхоз с 2022 года не обновлял сведения о предельной стоимости сельхозтехники, на основании которых производилось субсидирование. Из-за этого фермеры получали мизерные выплаты по своим затратам. По нашей инициативе пересмотрены предельные цены на 58 видов сельхозтехники, используемых фермерами. Прекратили прак­тику начисления налогов на рекламу за вывески, проведения незаконных мониторингов, вынесения налоговых приказов в отношении ИП, определили места для розничной торговли и многое другое.

– Сейчас одной из тем, интересующих общество, является возврат государству незаконно приобретенных активов. Информация здесь по большей части конфиденциальная. Тем не менее хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы, в частности об общем объеме возвращенных активов. Какие реализуются социальные проекты за счет этих средств?

– Действительно, это одно из наиболее актуальных направлений деятельности прокуратуры. В июле 2023 года Парламент принял одноименный закон, который заложил основу этой работы. В Генпрокуратуре соз­дан самостоятельный Комитет по возврату активов, который является рабочим органом соответствующей комиссии при Правительстве. В комитете работает профессиональный коллектив юристов, экономистов, специалистов банковской сферы, иных направлений. Ими постоянно анализируется огромный массив документов, связанных с разными отраслями экономики. Это большой кропотливый труд.

Работа по возврату активов началась еще до принятия закона. На сегодняшний день уже возвращено активов на сумму порядка двух триллионов тенге. Как известно, Президент в своем Послании народу Казахстана указал на необходимость участия субъектов закона в строительстве социально-культурных объектов. Ранее на заседании комиссии при Правительстве было одобрено строительство за счет средств субъектов закона спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов на 120 мест в городе Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы.

В настоящее время Комитетом Генеральной прокуратуры заключены соглашения о реализации семи социальных проектов на сумму более 18 миллиардов тенге. Также Правительством принято решение за счет поступивших средств Специального государственного фонда построить спортивный комплекс в Зеренде Акмолинской области, музыкальную школу в селе Темирлан Туркестанской области, специальный детский сад для особенных детей в Актобе и школу в селе Жамансор Атырауской области. Работа в данном направлении продолжается.

– Поговорим об уголовно-правовой сфере. Как известно, в пос­ледние годы в ней произошли сущест­венные изменения, модернизировалась роль прокуратуры, особенно на стадии досудебного расследования уголовных дел. Думаю, читателям будет интересно знать о результатах работы в данном направлении.

– Начну с того, что все реформы проводятся для усиления защиты конституционных ценностей государства. Как уже выше говорил и еще раз повторюсь – это человек, его жизнь, права и свободы.

Комплексная модернизация уголовно-правовой системы была проведена десять лет назад с принятием действующего уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Дальнейшее совершенствование законодательной базы и правоприменительной практики проводилось в рамках поставленных Президентом задач с учетом направлений, обозначенных в Концепции правовой политики до 2030 года.

Ключевым шагом реформирования является введение трехзвенной модели уголовного процесса по опыту стран ОЭСР. Напомню, в чем она заключается. В 2020 году Глава государства в своем Послании народу Казахстана озвучивал проблемы, которые имелись на досудебной стадии. В первую очередь это преобладание в органах расследования обвинительного уклона, необоснованное вовлечение граждан в орбиту уголовного преследования. Главная причина – оперативники и следователи работают в подчинении одних и тех же начальников, для которых основная задача – раскрытие прес­тупления.

Кроме того, прокурорский надзор носил запоздалый характер. Прокуроры знакомились с делом только перед направлением в суд. Поэтому с 2021 года начался переход на новую модель уголовного процесса, в котором зоны ответственности следственных органов, прокуратуры и суда четко разграничены. Органы досудебного расследования выявляют преступников, занимаются сбором доказательств их вины. Прокуратура дает независимую оценку собранным материалам, утверждает ключевые решения следствия, если достаточно доказательств, то направляет дело в суд и там поддерживает обвинение. Суд рассматривает дело и выносит приговор.

Сейчас уголовный процесс работает по такой схеме. Главное – создан дополнительный правозащитный барьер, который ограждает людей от необоснованных решений следственных органов еще на начальной стадии досудебного расследования. Ключевые решения следственных органов без согласования с прокурором не имеют юридическую силу и правовых последствий.

За время реализации трехзвенной модели через прокурорский фильтр прошло около полутора миллиона следственных решений. Пресечено принятие более 112 тысяч незаконных процессуальных актов, затрагивающих права как подозреваемых, так и потерпевших. Прокуроры не допустили необоснованное вовлечение в уголовную орбиту свыше 8 тысяч лиц. Уже три года прокуроры сами составляют обвинительный акт по делам о коррупции, убийствам и другим особо тяжким преступлениям.

Что еще дало внедрение трехзвенной модели? Бюрократии стало меньше, принятие решений перешло в онлайн-режим, в результате перестали тоннами писать бумажные документы, в полную силу используются цифровые технологии, даже ряд процессуальных действий осуществляется через информацион­ную систему ЕРДР, к примеру назначают и получают экспертизы, справки, заключения.

Еще раз хочу подчеркнуть: все это усилило защиту прав человека и повысило качество следствия. Так, на четверть сократились жалобы на работу следственных органов, которые судом удовлетворены; если в цифрах, то с 1 707 жалоб в прошлом году до 1 299 в этом. Меньше вынесено судом частных постановлений на низкое качество следствия (с 2 466 до 1 668). Прокуроры и суды стали реже возвращать дела органам расследования из-за нарушений и ошибок, в частности суды в этом году вернули 433, а в прошлом – 1 247 дел, прокуроры в этом году – 614, в прошлом – 637.

Есть еще один важный момент. Для адвокатов, потерпевших, их защитников и других лиц, кто является участником уголовного процесса, досудебное расследование стало доступным. Сейчас следователи перестали быть единоличными «хозяевами» материа­лов уголовного дела. Для этого мы ввели портал «Публичный сектор», через который можно удаленно ознакомиться и получать необходимые процессуальные документы. Правильность осуществляемых преобразований подтвердил Конституционный суд, указав в своем решении от 29 мая текущего года, что именно в уголовном процессе проявляются в тесном сочетании все конституционно определенные направления деятельности прокуратуры.

– Открытые судебные процессы показали сложность задач, возложенных на гособвинителя, и уровень ответственности прокурора. Для людей это стало настоящим открытием. Расскажите о роли государственного обвинителя в суде, бывает ли, например, что прокурор отказывается от обвинения?

– Действительно, в обществе, особенно среди молодежи, появился интерес к судебному процессу, к работе каждого его участника, к фигуре гособвинителя, после того как процессы по резонансным преступлениям транслировались онлайн, и отмечалось рекордное число просмот­ров, в том числе из-за рубежа. Все с интересом наблюдали, как осуществляют защиту адвокаты потерпевших, подсудимых, как выступает прокурор, увидели особенности и отдельные нюансы, к примеру, что гособвинитель на процессе руководствуется не только материалами, собранными следователями. Он в ходе судебного разбирательства вносит дополнительные доказательства вины либо ее отсутствия.

Всего в год с участием прокуроров рассматривается порядка 30 тысяч уголовных дел. По каждому делу у гособвинителя главная цель – установление объективной истины и содействие суду в осуществлении правосудия. Поэтому он должен сам дополнительно исследовать дело и представить суду всю доказательственную базу. Основная его задача в судебном процессе – это обеспечение законного и справедливого разбирательства по уголовному делу.

Об этом говорит и Конститу­ционный суд в своем постановлении от 29 мая, что в уголовном судопроизводстве представляемые прокурором интересы государства заключаются прежде всего в обеспечении уголовно-процессуального принципа законности при производстве по уголовным делам и реализации задач уголовного процесса, в частности беспристрастного, быстрого и полного раскрытия, расследования уголовных правонарушений при соблюдении конституцион­ных прав и свобод человека и граж­данина вне зависимости от его уголовно-процессуального статуса.

Гособвинитель независим от органов досудебного расследования. Если видит, что доказательств нет или они добыты с нарушением прав обвиняемого, то в суде он отказывается от обвинения, что влечет прекращение уголовного дела и полную реабилитацию подсудимого. И такие случаи не редкость. За три года прокуроры отказались от обвинения в отношении 22 лиц.

Есть примеры, когда прокуроры добиваются оправдания незаконно осужденных. Только за этот год по протестам генерального прокурора были полностью оправданы десять граж­дан. Вместе с тем прокуроры принципиально реагируют и на необоснованные оправдания судом. К примеру, за те же три года, обеспечивая принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, мы добились осуждения в вышестоящих судебных инстанциях 193 ранее оправданных лиц. Так, по кассационному протесту генпрокурора Верховным судом отменен оправдательный приговор в отношении гражданина К., который обвинялся в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. По итогам нового судебного разбирательства он был осужден к длительному сроку лишения свободы.

В целом поддержание государственного обвинения требует высокого профессионализма, ораторского мастерства, способности оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях. Для развития этих навыков мы ежегодно проводим форумы гособвинителей, конкурсы «Лучший государственный обвинитель», где на площадке Генеральной прокуратуры с представителями Верховного суда, Республиканской коллегии адвокатов и видных ученых-юристов обсуж­даем проблемы и актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде. Проводим специальные тренинги для сотрудников, определяем из них лучших.

– Вы в одном из интервью говорили о практике расследования прокурорами пыток. Какие именно меры принимают­ся, чтобы их не допускать в учреждениях уголовно-исполнительной системы?

– В вопросах пыток мы занимаем жесткую позицию. Особое внимание уделяется предупреж­дению пыток в пенитенциарной системе. Любой сигнал от осуж­денных о жестоком обращении рассматривается через призму пыток.

Дежурные прокуроры ежедневно посещают учреждения, проводят внезапные проверки, в том числе и в ночное время. Ввели в практику анонимное анкетирование осужденных. Во всех 78 учреждениях уголовно-исполнительной системы установили сплошное видеонаблюдение. Прокуроры в удаленном режиме осуществляют мониторинг, а это порядка 40 тысяч видеокамер. В два раза увеличили число терминалов электронных обращений. Их установили в столовых и отрядах. В учреждениях уголовно-исполнительной системы их сейчас 612.

Профилактический эффект указанной работы виден. В текущем году регистрация фактов пыток в учреждениях значительно снизилась – с 24 до 5 дел, по пыткам в колониях осуждены 17 человек.

– С 2022 года в нашей стране введен новый институт конституционной юстиции – Конституционный суд. Расскажите о взаимодействии Генеральной прокуратуры с данным органом.

– В обеспечении верховенства Конституции мы тесно взаимодействуем с Конституционным судом. В реализации конституционных прав граждан наши подходы едины, задачи конституционной юстиции и высшего надзора между собой переплетаются и имеют близкие цели.

В чем конкретно это выражается? Конституционный суд обеспечивает конституционную законность путем дачи официального толкования Конституции, проверки законов, иных нормативных правовых актов, до ратификации международных договоров. Органы прокуратуры осуществляют высший надзор на территории всей страны. Суть его – обеспечение соблюдения законности.

При осуществлении надзора прокуратура в первую очередь изучает нормативный правовой акт, иные решения и действия на предмет их конституционности и законности. Здесь необходимо учесть, что прокуроры имеют широкий арсенал инструментов реагирования, включая внесение протеста, представления, указания, которые напрямую могут устранить выявленные нарушения, в том числе и Основного закона. Если выявится нарушение законов правовыми актами ниже уровня, то мы путем прокурорского реагирования ставим перед госорганами вопрос об их отмене или изменении, а если они не согласны с нами, то идем в суд.

В этом году по актам прокурорского реагирования отменено или изменено 1 440 решений госорганов, из которых 267 нормативно-правового характера, в том числе 25 зарегистрированных в органах юстиции. К примеру, в области Абай по протесту прокуратуры внесены поправки в решение областного маслихата, и в перечень получателей жилищных сертификатов включены ветераны боевых действий на территории других государств, включая ветеранов-«афганцев». В данном перечне их не было, хотя по закону они имеют право на такие льготы.

Теперь у нас наряду с такими механизмами надзора есть еще один инструмент – обращение в Конституционный суд. В этом году по двум обращениям генерального прокурора Конституцион­ный суд вынес свои итоговые решения. Мы сотрудничаем с Конституционным судом во всех стадиях конституционного производства – начиная с инициирования обращений генпрокурором, дачи заключения по всем обращениям, учас­тия в заседаниях,­ а также в исполнении итоговых решений Конституцион­ного суда.

Пользуясь случаем, хотел бы рассказать о работе прокуратуры по исполнению отдельных решений Конституционного суда. Они связаны с разными сферами общественной жизни. К примеру, согласно Кодексу об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в сокращенном порядке не может быть обжаловано по общеустановленным правилам, за исключением пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако данный кодекс в перечне документов, подлежащих пересмотру по новым доводам, не содержал итоговые акты, выносимые при сокращенном порядке. И Конституционный суд своим истолкованием дал возможность эти итоговые акты обжаловать по вновь открывшимся обстоятельствам.

Во исполнение правовых установок Конституционного суда органы прокуратуры в надзорном порядке приняли меры. В Шымкенте прокуратура выявила три случая неправильного применения сокращенного порядка адмправонарушений и, в соответствии с постановлением Конституционного суда № 12, разъяснила гражданам их право на пересмотр дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

Прокуратурой Жамбылской области было внесено пять протестов по адмвзысканиям, вынесенным в порядке сокращенного производства в отношении несовершеннолетних. Уполномоченное подразделение областной полиции, руководствуясь решением Конституционного суда, отменило эти адмвзыскания. Есть и другие примеры. В Северо-Казахстанской области осужденному было незаконно назначено дисциплинарное наказание за членовредительство. Это противоречит нормативному постановлению № 37, где такое действие, если не направлено на нарушение режима, может рассматриваться как способ выражения осужденным своего мнения. Прокуратура отменила взыскание и инициировала дисциплинарное производство против виновных лиц. В целом, повторюсь, главная наша цель – чтобы человек, которого поддержал Конституционный суд, реально добился восстановления своих прав, а также защита прав других граждан по аналогичным делам.

– Ваша трудовая биография тесно связана с прокуратурой, Вы прошли все ступени надзора. Как бы Вы охарактеризовали молодое поколение прокуроров?

– Прокуратура всегда была и сейчас остается большой школой, где сотрудник на протяжении профессионального пути становится универсальным юристом, который разбирается и в уголовном, и в гражданском законодательстве, участвует в судебных процессах по разным направлениям юриспруденции, должен быть оратором, уметь убеждать, ориентироваться в законах.

Еще раз подчеркну, что все надзорные функции прокуратуры нацелены на утверждение в обществе идеологии «Закон и Порядок», защиту высших конституционных ценностей – человека, его жизни, прав и свобод. Более того, через призму надзорной практики прокуроры активно участвуют в просветительской работе и формировании в общест­ве культуры уважения к Закону и Порядку. Это стратегически важно для нашего общества, поэтому над этим плотно работаем.

Конечно, работа в прокуратуре очень сложная, требует от сотрудников максимальной собранности, принципиальнос­ти, ответственности и мобильности. Профессиональному развитию каждого прокурора и в целом укреплению авторитета прокуратуры способствуют сохранение институциональной памяти и передача накопленного опыта и знаний благодаря наставничеству и глубокой связи всех поколений прокуроров, которые служат определяющим элементом высокого качества надзорной работы.

Наша академия проводит первоначальную подготовку. Там обучаем будущих сотрудников всем нюансам надзорной работы с учетом ее многогранности. Они сразу же по окончании курсов получают назначение и, соответственно, первые свои погоны. Сегодня молодежь эрудирована, многие знают несколько языков, разбираются в IT-технологиях. Эти качества очень важны в правоохранительной сфере, ведь мы видим, какие возникают новые угрозы и криминальные риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, и на них нужно быстро и адекватно реагировать, вырабатывать и внед­рять инновационные подходы в обеспечении законности.

Именно такой высококвалифицированный кадровый сос­тав способен внести достойный вклад в реализацию концепции Справедливого Казахстана и повышение доверия к государству. В канун празднования Дня прокуратуры хочу пожелать всему личному составу и ветеранам прокуратуры счастья, благополучия и крепкого здоровья!

 

#закон #прокуратура #День прокуратуры

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