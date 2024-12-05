Задачи прокуратуры – закон и порядок
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Интервью записала Лилия Мухитова
В 2024 году прокуратура показала положительные результаты в вопросах обеспечения законности в сфере социальной защиты населения, интересов субъектов частного предпринимательства и инвесторов, граждан и государства в экономическом секторе, возврате государству незаконно приобретенных активов, в досудебном расследовании уголовных дел, поддержании гособвинения, цифровизации правовых процессов, международном сотрудничестве. В преддверии Дня прокуратуры, который в Казахстане отмечается 6 декабря, мы побеседовали с генеральным прокурором Бериком Асыловым.