Наркотики ломают судьбы

Как рассказали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, двоих парней 18 и 19 лет задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Среди товара, который они сбывали, обнаружено больше 25 г мефедрона, 27,2 г α-PVP, а также больше шести граммов смолы каннабиса.

«По факту хранения и сбыта нар­котиков, совершенного группой лиц, проводится досудебное расследование, – пояснили в департаменте. – Один подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, другой – под домашний арест».

Мефедрон и α-PVP – опасные синтетические наркотики, вызывающие зависимость с первых же приемов. Они наносят тяжелый вред здоровью, разрушают нервную систему, при передозировке приводят к летальному исходу. Смола каннабиса, или гашиш, формирует сильную зависимость, проявляется тахикардией, тремором конечностей, галлюцинациями, паранойей. Как заключили полицейские, молодые люди повелись на обе­щание легкого заработка, но в итоге сломали себе судьбу.