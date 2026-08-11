Представлялись родственниками: интернет- мошенников осудили в ЗКО

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Прокуратурой Каратобинского района в июле 2025 года суду предана группа мошенников, которые занимались хищением денежных средств пользователей информационной системы WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz

Мошенники вступали в переписку с гражданами Казахстана и, представляясь их родственниками, под различными предлогами получали денежные переводы.

В мошеннической схеме активное участие принимал дроппер, через банковский счет которого выведены деньги на сумму около 5 млн теңге.

В ходе досудебного расследования установлена их причастность к 15 эпизодам интернет-мошенничества.

Среди потерпевших – жители Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также области Жетісу и г. Алматы.

«Суд признал всех троих мошенников виновными. В июне текущего года двое из них осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет и 1 месяца, и один к ограничению свободы сроком на 3 года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.