Задержан бывший вице-министр энергетики

Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что Постановлением Правительства РК Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Напомним, 2 января 2022 года жители города Жанаозена вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный газ. С 1 января 2022 года цена на топливо резко увеличилась до 120 тенге. Жители Жанаозена просили снизить стоимость газа до 60 тенге.
Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Была создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
4 января Правительственная комиссия провела переговоры с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ, а позже встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, где озвучила решение о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге за литр в Мангистауской области.
В отношении Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что Постановлением Правительства РК Жумабай Карагаев освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Напомним, 2 января 2022 года жители города Жанаозена вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный газ. С 1 января 2022 года цена на топливо резко увеличилась до 120 тенге. Жители Жанаозена просили снизить стоимость газа до 60 тенге.
Президент РК дал поручение Правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Была создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
4 января Правительственная комиссия провела переговоры с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ, а позже встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау, где озвучила решение о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге за литр в Мангистауской области.