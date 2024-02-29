Задержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»

Аршата Аяганова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова.

Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в агентстве.