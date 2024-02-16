Нападение неизвестного мужчины на детей расследуют в Алматинской области

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Как сообщили в ДП региона, по обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование.

– Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции, – рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Иная информация будет предоставлена дополнительно, добавили в пресс-службе.

По информации казахстанского паблика, неизвестный мужчина пробрался через окно в дом, связал и истязал четверых малолетних детей