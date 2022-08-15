Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в Акмолинской области

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia NEWS.

"В Аршалинское отделение полиции Акмолинской области 13 августа поступило обращение об изнасиловании несовершеннолетнего ребенка", - говорится в информации.

В тот же день по "горячим следам" подозреваемый был задержан.

Полицейские установили его личность, им оказался местный житель.

Назначены необходимые экспертизы. В случае вины задержанного ему грозит срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы, добавили в полиции.