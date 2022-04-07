Спикер Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, прокомментировал задержание подозреваемого в подготовке к покушению на руководство страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В частности, журналисты попросили спикера Сената пояснить, насколько вероятно, что подозреваемым может быть журналист, о чем есть информация в открытых источниках.

«Я тоже знаю, что была подобная информация, вышла в Telegram-каналах, скажу вам честно, КНБ нам пока еще не подтвердил эту информацию. Нам нужно понять? кто он, мы еще не получили официальную информацию», - сказал он.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что нужно дождаться официальной информации.

«Еще никто не давал официальную информацию. Поэтому, если появится информация об этом человеке официально, только тогда мы сможем понимать, как это произошло, почему это произошло. Тогда я смогу ответить на это вопрос», - заключил глава Сената.