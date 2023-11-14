Задержано 10 шымкентских рэкетиров

Преступники угрозами вымогали деньги у местных бизнесменов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Шымкента задержали группу вымогателей.

Возраст участников группы варьируется от 20 до 40 лет, большая часть из них ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, отметили в полиции.

"Задержанные на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической силы вымогали деньги у двух местных предпринимателей, завладели их автомашинами BMW и ВА3-2114", - говорится в сообщении.

При проверке изъяты 4 единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, наркотики и другие вещественные доказательства.