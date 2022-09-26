Задержаны подозреваемые в смертельной перестрелке в Шу

В перестрелке в Шуском районе Жамбылской области 4 человека получили ранения. Один позже скончался в больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

25 сентября в 00:18 часов в Шуский районный отдел полиции поступило сообщение из больницы. Туда с огнестрельными дробовыми ранениями доставили четверых молодых людей 23-х, 25-ти и двое 26-ти лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту начали досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство».

Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия.

Полицейские установили всех участников преступления. Один из подозреваемых – 22-летний житель села Толе би.

«Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС. Четвёртый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск. Расследование продолжается», – прокомментировал Алмас Саламатов, заместитель начальника ДП Жамбылской области.