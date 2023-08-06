Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области

Происшествия
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

По делу о конфликте со стрельбой и дракой в селе Байдибек Би Енбекшиказахского района все участники происшествия, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.   

Фото: Kazpravda.kz

5 августа во дворе во дворе одного из домов в селе Байдибек Би Енбекшиказахского района обнаружен труп 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти. 

«Установлено, что смертельное ранение подростку нанесено из ружья. Оно принадлежит отцу одного из задержанных. В настоящее время 9 подозреваемых водворены в ИВС Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по ст.99 ч.2 п.9,14 УК РК и начато досудебное расследование», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов. 

Установлено, что около 12 ночи произошла драка среди молодежи, в результате которой один из участников получил огнестрельное дробовое ранение, от которого скончался. 

По словам начальника ДП области, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы. 

«В отношении других участников возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РК, хулиганство», – уточнил Бауыржан  Аленов. 

#криминал #полиция #Алматинская область

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