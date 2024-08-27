Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области

Образование
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Вадим Кудашев

В Илийском районе задержаны учредители девяти частных детских садов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранительными органами возбужден ряд уголовных дел по фактам причинения ими ущерба государству на общую сумму 729 млн тенге. Эти данные в ходе августовского совещания педагогов озвучил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Всего за месяц в регионе закрылось 29 частных дошкольных учреждений. Используя мораторий на проверки субъек­тов предпринимательства, их хозяева допустили нецелевое использование бюджетных средств, выделенных в рамках образовательного госзаказа.

Как сообщил глава региона, сейчас внедряется интеллектуальная система биомет­рической идентификации, которая при помощи QR-кода позволяет вести учет числа детей, посещающих детские сады. Повсеместное внедрение цифровых технологий – веление времени.

Цифровизация способствует устранению коррупционных рисков, сокращает бумажную волокиту и документооборот в школах. В результате улучшается качество учебного процесса.

Другая проблема – низкий уровень квалификации и психологической подготовки воспитателей и нянь частных детских садов. Необходимо проводить работу по повышению компетенции и ответственности педагогов.

К слову, мы неоднократно сообщали о приписках и хищениях бюджетных средств в сфере дошкольного образования.

Не так давно Илийским районным судом к различным срокам лишения свободы были приговорены организаторы фиктивных детских садов, существовавших лишь на бумаге. В реальности никаких услуг эти лжеобъекты не оказывали.

Участники совещания обсудили также одну из самых острых проблем – нехватку ученических мест. В густонаселенных районах, прилегающих к Алматы, насчитывается 39 трехсменных школ.

Свыше 26 тыс. школьников вынуждены обучаться в стес­ненных условиях, что не лучшим образом сказывается на качестве знаний.

Представители местных властей возлагают большие надежды на осуществление нацпроекта «Комфортная школа», в рамках которого в ближайшие два года намечено построить 53 учебных заведения. Вместимость каждого из них составит около 1 тыс. ученических мест.

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