«Заговорил» уникальный артефакт

Согласно историческим данным, берестяные колчаны пришли на смену кожаным в период раннего средневековья. Воины степных кочевых племен пользовались ими вплоть до того времени, когда было изобретено огнестрельное оружие. Колчаны вместимостью до 30 стрел склеивались из нескольких слоев бересты. Футляры крепили на поясе с помощью узких ремешков, внешнюю поверхность украшали прорезным орнаментом, нашивными бляшками и декоративными костяными накладками.

Один из таких колчанов теперь украшает экспозиционный зал музея «Иссык». Вчера многочисленные гости – ученые-историки, археологи, преподаватели вузов, студенты и работники турфирм – приняли участие в презентации уникального артефакта.

Как напомнил директор музея Таскын Тойбаев, еще в 2009 году набор берестяных фрагментов вместе с предметами обихода из захоронения Иссыкского кургана был передан в Государственный музей золота и драгоценных металлов. Вначале находку ошибочно приняли за элементы деревянного блюдца из погребения Золотого человека. Спустя год коллекция поступила на хранение в Иссыкский музей.

В 2015 году диковинный предмет старины передали известному художнику-реставратору Крыму Алтынбекову. Сделав подробный анализ и обследование высохших обломков бересты, сотрудники его научно-реставрационной лаборатории обнаружили неточность первоначальной атрибуции и установили, что фрагменты (всего их было 105 штук) – не что иное, как составные части берестяного колчана. Как выяснилось, внутри футляра находилось 2 элемента древков стрел. Место происхождения пока неизвестно, датировка – предположительно IX или X век.

На полную реставрацию артефакта ушло целых 4 года. Как рассказал в ходе презентации Крым Алтынбеков, были проведены первичная и детальная консервации комплекта, разбор, систематизация, расслоение конгломерата из дерева, бересты, кожи и шелка (вместе с деревянными предметами были найдены кожаные и шелковые фрагменты). Затем мастера изготовили каркас и разместили на нем детали колчана.

По оценкам ученых-историков, похожие колчаны имелись в воинском снаряжении кимаков – тюркского кочевого народа, жившего на территории Восточного и Центрального Казахстана в VI–XI веках. Отдельные погребения кимаков встречаются в Семиречье, что может оказаться полезным при датировке предмета.

Высокую оценку презентации дала заслуженный деятель культуры РК, ведущий гид-экскурсовод Бахыт Оразымбетова. По ее словам, патриотизм начинается со знания истории своей страны, своего народа. Необходимо глубоко изучать и исследовать археологические находки. Ведь тот же Золотой человек, найденный здесь, в Иссыкской долине сакских царей, показал, что наши предки создавали художественные творения высочайшего уровня, до сих пор поражающие воображение.

– Уверена, берестяной колчан займет достойное место среди экспонатов музея «Иссык», представляющих собой духовное богатство древних саков. Они отражают могущество и эстетику степной цивилизации, и отрадно, что сотни и тысячи казахстанских и зарубежных туристов, приезжая сюда, окунаются в прошлое, прикасаются к величайшим памятникам старины. У нас есть высокий пласт духовности, который мы должны передать потомкам, – отметила Бахыт Оразымбетова.

По мнению доцента Казахской академии спорта и туризма Татьяны Имангуловой, важно, что достояние наших предков возвращается к нам. «Заговорили» артефакты, в том числе колчан из бересты, который еще может «рассказать» много интересного. Это уникальный предмет оружейного искусства номадов, чудом сохранившийся и блестяще отреставрированный казахстанскими мастерами.

В планах работников музея «Иссык» – проведение ряда выездных экспозиций, в рамках которых берестяной колчан покажут жителям практически всех регионов страны. Презентация завершилась празднованием Наурыза и церемонией вручения наград представителям турис­тической индустрии.