Захлопнуть окна Овертона

В подростковом возрасте я смотрела иностранный фильм, ни полного содержания, ни названия которого я не помню. Помню только, что меня поразил один момент.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

От огнестрельной раны умирал верующий еврей, который на пороге вечности сетовал на то, что уходит без прощальной молитвы священнослужителя. Вокруг были одни арабы, среди которых был имам. Он и прочитал отходную молитву умирающему еврею. Мусульманскую молитву. Это он держал его за руку в последние моменты его жизни. И это он прикрыл ему глаза, в которых было успокоение от того, что молитва прочитана. Наверное, в этот момент он и все вокруг поняли что-то главное. Поняла и я тогда. С тех пор знаю, что Богу все равно, на каком языке к нему взывают.

На днях в Астане прошло очередное заседание секретариата Съезда мировых и традиционных религий, свидетелем которого я была в силу своих профессиональных обязанностей. Слушала спикеров форума. В предыдущие годы обсуждались вызовы и катаклизмы и как религии и духовность могут спасти мир от разрушения.

В этом году форум наполнился новыми смыслами. Духовники говорили о том, что в попытке довершить развал мира и внести в него хаос деструктивные силы стали использовать войну иного рода. Это гибридная война, имеющая черты прокси-войны, а потому зачастую не всегда понятно, откуда исходит опасность. Началась война через разрушение традиционных ценностей. Традиционных отношений мужчин и женщин. Опасность в том, что нетрадиционность сначала кажется невинным явлением, как, например, ставшие популярными в последнее время так называемые квадроберы – люди, перенявшие повадки животных, надевающие маски, лапы и даже хвосты. Так, если человек хочет быть собачкой, то его выгуливают на улице на поводке, а «свои дела» он делает в кустиках, как самая настоящая собачка. Нам смешно. И мы не задумываемся над тем, что это тоже часть гибридной войны, плана по обезличиванию, а потом – расчеловечиванию нас. Пока не раскроются настежь те самые пресловутые окна Овертона. Потому духовники бьют тревогу.

Некоторые мои знакомые скептически относятся к подобным форумам. Не соглашусь. Говорить о таких категориях, как духовность, милосердие, мир, – значит приумножать духовность, милосердие, мир.

Сегодня на планете насчитывается около 30 активных во­оруженных конфликтов. Люди самозабвенно истребляют друг друга, поэтому говорить о мире надо. И о ценностях тоже говорить надо. Хоть это сейчас и считается немодным.

Глобальная повестка как никогда требует диалога. Как никогда мир стоит у черты. Возможно, в последний раз он был в таком положении во время Карибского кризиса. Но там хотя бы было все понятно: две державы наставили друг на друга ядерные боеголовки. Сейчас нет этой очевидности. Кому-то для того, чтобы защитить себя, приходится браться за оружие. Кто-то ввязался в чужую игру. А кто-то стоит за кулисами и потирает ручки, ожидая дивидендов от этого тотального хаоса.

Казахстан находится в уникальном положении. С одной стороны – на пересечении интересов и противоречий. С другой – внутри страны в силу исторической судьбы создана совершенно уникальная структура. Мы имеем полное право быть площадкой, на которой рождаются смыслы. Смысл сохранить этот мир. Мы сделали глобальный диалог трендом.

И раз уж мир еще совсем не скатился в тартарары, давайте будем провозглашать мир, добро, гуманизм. Пока над этим миром не пришла надобность читать отходную молитву…