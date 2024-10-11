Захлопнуть окна Овертона

В подростковом возрасте я смотрела иностранный фильм, ни полного содержания, ни названия которого я не помню. Помню только, что меня поразил один момент.
От огнестрельной раны умирал верующий еврей, который на пороге вечности сетовал на то, что уходит без прощальной молитвы священнослужителя. Вокруг были одни арабы, среди которых был имам. Он и прочитал отходную молитву умирающему еврею. Мусульманскую молитву. Это он держал его за руку в последние моменты его жизни. И это он прикрыл ему глаза, в которых было успокоение от того, что молитва прочитана. Наверное, в этот момент он и все вокруг поняли что-то главное. Поняла и я тогда. С тех пор знаю, что Богу все равно, на каком языке к нему взывают.
На днях в Астане прошло очередное заседание секретариата Съезда мировых и традиционных религий, свидетелем которого я была в силу своих профессиональных обязанностей. Слушала спикеров форума. В предыдущие годы обсуждались вызовы и катаклизмы и как религии и духовность могут спасти мир от разрушения.
В этом году форум наполнился новыми смыслами. Духовники говорили о том, что в попытке довершить развал мира и внести в него хаос деструктивные силы стали использовать войну иного рода. Это гибридная война, имеющая черты прокси-войны, а потому зачастую не всегда понятно, откуда исходит опасность. Началась война через разрушение традиционных ценностей. Традиционных отношений мужчин и женщин. Опасность в том, что нетрадиционность сначала кажется невинным явлением, как, например, ставшие популярными в последнее время так называемые квадроберы – люди, перенявшие повадки животных, надевающие маски, лапы и даже хвосты. Так, если человек хочет быть собачкой, то его выгуливают на улице на поводке, а «свои дела» он делает в кустиках, как самая настоящая собачка. Нам смешно. И мы не задумываемся над тем, что это тоже часть гибридной войны, плана по обезличиванию, а потом – расчеловечиванию нас. Пока не раскроются настежь те самые пресловутые окна Овертона. Потому духовники бьют тревогу.
Некоторые мои знакомые скептически относятся к подобным форумам. Не соглашусь. Говорить о таких категориях, как духовность, милосердие, мир, – значит приумножать духовность, милосердие, мир.
Сегодня на планете насчитывается около 30 активных вооруженных конфликтов. Люди самозабвенно истребляют друг друга, поэтому говорить о мире надо. И о ценностях тоже говорить надо. Хоть это сейчас и считается немодным.
Глобальная повестка как никогда требует диалога. Как никогда мир стоит у черты. Возможно, в последний раз он был в таком положении во время Карибского кризиса. Но там хотя бы было все понятно: две державы наставили друг на друга ядерные боеголовки. Сейчас нет этой очевидности. Кому-то для того, чтобы защитить себя, приходится браться за оружие. Кто-то ввязался в чужую игру. А кто-то стоит за кулисами и потирает ручки, ожидая дивидендов от этого тотального хаоса.
Казахстан находится в уникальном положении. С одной стороны – на пересечении интересов и противоречий. С другой – внутри страны в силу исторической судьбы создана совершенно уникальная структура. Мы имеем полное право быть площадкой, на которой рождаются смыслы. Смысл сохранить этот мир. Мы сделали глобальный диалог трендом.
И раз уж мир еще совсем не скатился в тартарары, давайте будем провозглашать мир, добро, гуманизм. Пока над этим миром не пришла надобность читать отходную молитву…Все колонки автора