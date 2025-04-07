Подсудимому Машрабеку Баратову грозит наказание сроком до 15 лет заключения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебное разбирательство по резонансному делу проходит в ускоренном режиме. Мужчине, захватившему заложницу в алматинском аэропорту, вменяют несколько статей.

В ходе выступления прокурор отметил, что 67-летний Машрабек Баратов столкнулся с серьезными жизненными проблемами, в том числе отсутствием работы, жилья и финансовыми затруднениями.

Согласно материалам уголовного дела, 7 марта текущего года он на общественном транспорте прибыл в аэропорт Алматы и попытался без билета пройти регистрацию. Возле стойки досмотра схватил сотрудницу авиационной безопасности Ботагоз Мухтарову. Кухонным ножом угрожал девушке и потащил ее в направлении зоны вылета. Он утверждал, что в его сумке находится взрывное устройство и потребовал, чтобы сотрудник полиции сложил оружие.

По словам прокурора, действия Баратова подпадают под статьи о захвате заложника, хулиганстве с применением оружия и ложном сообщении об акте терроризма.

Благодаря вмешательству 53-летнего Мусы Абдраима, который предложил себя в качестве заложника и обезвредил злоумышленника, удалось предотвратить трагедию.

Баратову может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет лишения свободы.

Ранее МВД прокомментировало инцидент, произошедший в аэропорту Алматы.

Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.