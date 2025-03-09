Три уголовных дела возбуждены против захватившего заложницу в аэропорту Алматы

Происшествия
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По самой серьезной статье злоумышленнику грозит до 12 лет заключения, передает Kazpravda.kz

Видеокадр из соцсетей

Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало инцидент, произошедший в аэропорту города Алматы, сообщает Polisia.kz.

Напомним, мужчина с ножом в руке взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о «бомбе» в рюкзаке.

«По данному факту возбуждено три уголовных дела: «Захват заложника» – предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, «Хулиганство с применением оружия» - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма - штраф в размере до 5 000 МРП либо лишение свободы до 5 лет», - говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа

Жертв и пострадавших нет.

По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения содержание под стражей на два месяца.

Вместе с тем по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны.

«Особое внимание уделяется выявлению уязвимых мест; совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз; усилению контроля за проносом запрещенных предметов; совершенствованию алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации; повышению квалификации сотрудников охраны; взаимодействию с правоохранительными органами», - отметили в министерстве.

В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как сообщалось, в минувшую пятницу мужчина, вооруженный ножом, проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира и захватил в заложники сотрудницу.

52-летний Муса Абдраим вступил в переговоры со злоумышленником и обезвредил его.

По поручению Главы государства герой награжден медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

#МВД #уголовное дело #аэропорт Алматы #террорист #заложница

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