Как подчеркнул в своем Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Токаев, придание особого статуса Алатау является необходимой мерой для развития как города, так и в масштабах страны во всех направлениях. В этой связи отдельный закон определяет режим управления городом, финансовые модели и другие важные аспекты.

«Особый правовой статус – это не привилегия, а необходимая мера и инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона: от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Новый город будет олицетворять образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни», – отмечается в Послании Главы государства.

В частности, речь идет о применении особых налоговых и бюджетных условий, регулировании оборота цифровых активов, развитии беспилотных технологий и внедрении международных стандартов. Основные новеллы предусматривают также меры по защите инвестиций и обеспечению их стабильности.

В ходе обсуждения законопроекта депутат Сената Серик Шайдаров отметил, что при правильном подходе к реализации проекта, Alatau City может стать мощным хабом, способным перезагрузить экономику всего региона. Однако важно учитывать все нюансы и тщательно изучить международный опыт и извлечь из него практические уроки.

«Глава государства отметил, что город Алатау должен стать ключевым проектом нового инвестиционного этапа. Это предполагает создание беспрецедентных условий для привлечения капитала, внедрение прогрессивного регулирования, передовых инновационных решений, а также широкое использование искусственного интеллекта и цифровых технологий во всех сферах жизни. В этой связи необходимо учитывать все факторы, которые могут помешать системной и эффективной реализации проекта. Это имеет первостепенное значение», – отметил он.

Особое внимание сенатор в этой связи уделил проблемам в сфере земельных отношений, включая незаконное строительство и самовольный захват земельных участков, незавершённые процедуры предоставления земельных участков, требующим однозначности.

«В целом развитие Алатау будет осуществляться преимущественно за счет частных инвестиций. Бюджетные средства и инвестиции квазигосударственного сектора должны направляться исключительно на развитие транспортной, коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, находящейся в государственной или квазигосударственной собственности. В этой связи, перед органами управления городом, администрацией и акиматом стоит первоочередная задача - обеспечить эффективное использование бюджетных средств и привлеченных инвестиций», – сказал Серик Шайдаров в своем выступлении.

Предпринимаемые шаги направлены на стимулирование устойчивого роста инновационно ориентированной национальной экономики, привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли и формирование регионального центра деловой и инновационной активности международного значения на основе накопленного потенциала Алматинской агломерации.

Отметим, проведение второго чтения на совместном заседании Палат Парламента запланировано на 27 марта. До конца марта законопроект планируется внести на рассмотрение Главы государства.

В ходе заседания также выступили сенаторы Бекбол Орынбасаров, Алибек Наутиев и другие.