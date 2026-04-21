Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан

Ратифицировать Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, совершенное в Баку 13 ноября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 апреля 2026 года

№ 284-VІIІ ЗРК