Конституционный закон Республики Казахстан

Настоящий Конституционный закон в соответствии с Конституцией Республики Казахстан определяет правовой статус, полномочия, порядок образования, формирования состава и организации деятельности Қазақстан Халық Кеңесі.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус и основа деятельности

1. Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана) является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы народа Республики Казахстан.

2. Правовую основу деятельности Қазақстан Халық Кеңесі составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Конституционный закон, Регламент Қазақстан Халық Кеңесі, иные нормативные правовые акты и международные договоры Республики Казахстан.

3. Вопросы организации и порядка деятельности Қазақстан Халық Кеңесі, не урегулированные настоящим Конституционным законом, регулируются Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 2. Цель и задачи

1. Целью Қазақстан Халық Кеңесі является обеспечение представительства интересов народа Казахстана в сфере государственного управления посредством консультативного участия в формировании и реализации государственной политики.

2. Қазақстан Халық Кеңесі реализует следующие задачи:

1) организация общенационального диалога по основным направлениям внутренней политики государства;

2) укрепление общественного согласия, общенационального единства и солидарности;

3) продвижение основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей.

Статья 3. Принципы деятельности

Қазақстан Халық Кеңесі осуществляет свою деятельность на основе основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан, а также принципов:

1) независимости;

2) законности и правопорядка;

3) диалога и открытости;

4) консенсуса и коллегиальности;

5) инклюзивности и недискриминации.

Статья 4. Полномочия Қазақстан Халық Кеңесі

Қазақстан Халық Кеңесі:

1) разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства;

2) вносит в Курултай Республики Казахстан проекты законов;

3) выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума;

4) взаимодействует с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества и международными организациями по вопросам реализации цели и задач Қазақстан Халық Кеңесі;

5) организует общественные площадки, консультации и слушания, семинары, конференции, а также иные мероприятия для обеспечения общенационального диалога между государственными органами, организациями и институтами гражданского общества;

6) обеспечивает организацию и проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также по поручению Президента Республики Казахстан других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение;

7) участвует в проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей;

8) осуществляет общественный контроль в формах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, по вопросам, связанным с целью и задачами Қазақстан Халық Кеңесі;

9) осуществляет иные полномочия для реализации цели и задач Қазақстан Халық Кеңесі.

Глава 2. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ КЕҢЕСІ

Статья 5. Полномочия Президента Республики Казахстан в отношении Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Республики Казахстан:

1) утверждает состав Қазақстан Халық Кеңесі;

2) образует Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі и назначает его руководителя;

3) вправе участвовать в сессиях Қазақстан Халық Кеңесі и выступать на них с предложениями и инициативами по вопросам деятельности Қазақстан Халық Кеңесі, а также иным вопросам внутренней и внешней политики государства;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.

Статья 6. Структура Қазақстан Халық Кеңесі

1. Структуру Қазақстан Халық Кеңесі составляют Сессия Қазақстан Халық Кеңесі и Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы (Президиум).

2. Қазақстан Халық Кеңесі вправе создавать постоянные и временные комитеты, отраслевые комиссии и рабочие группы, а также иные консультативно-совещательные органы по направлениям реализации своих цели и задач. Порядок их формирования и деятельности определяется Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 7. Сессия Қазақстан Халық Кеңесі

1. Сессия Қазақстан Халық Кеңесі – собрание членов Қазақстан Халық Кеңесі (далее – Сессия), является высшим руководящим органом Қазақстан Халық Кеңесі.

2. Первая Сессия Қазақстан Халық Кеңесі созывается Президентом Республики Казахстан.

3. Очередная Сессия Қазақстан Халық Кеңесі созывается Председателем Қазақстан Халық Кеңесі по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Распоряжение о созыве Сессии с указанием даты, места проведения и повестки дня принимается не позднее тридцати дней до ее начала, о чем сообщается в средствах массовой информации.

4. Сессия Қазақстан Халық Кеңесі реализует полномочия Қазақстан Халық Кеңесі по:

1) принятию решения о внесении проектов законов в Курултай Республики Казахстан;

2) выдвижению инициативы о назначении всенародного референдума;

3) выработке концептуальных подходов, предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей.

5. Сессия считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі.

6. Решение Сессии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Қазақстан Халық Кеңесі.

7. Решение Сессии утверждается Председателем Қазақстан Халық Кеңесі. Содержащиеся в решениях Сессии рекомендации и предложения, направленные государственным органам и должностным лицам, подлежат обязательному рассмотрению.

8. Обсуждаемые Сессией вопросы, принятые ею рекомендации и предложения доводятся до сведения общественности.

9. На заседания Сессии по решению Председателя Қазақстан Халық Кеңесі могут приглашаться должностные и иные лица, не являющиеся членами Қазақстан Халық Кеңесі, а также представители гражданского общества.

Статья 8. Председатель Қазақстан Халық Кеңесі

1. Председатель Қазақстан Халық Кеңесі избирается на Сессии Қазақстан Халық Кеңесі сроком на четыре года.

Одно и то же лицо не может быть избрано Председателем Қазақстан Халық Кеңесі более двух раз.

2. Кандидатуры на должность Председателя Қазақстан Халық Кеңесі выдвигаются Президентом Республики Казахстан и (или) по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі.

3. Председатель Қазақстан Халық Кеңесі избирается тайным голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі. Заседание Қазақстан Халық Кеңесі по избранию Председателя Қазақстан Халық Кеңесі правомочно при участии не менее трех четвертей от общего числа его членов.

4. Председатель Қазақстан Халық Кеңесі:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Қазақстан Халық Кеңесі;

2) созывает Сессию Қазақстан Халық Кеңесі;

3) утверждает руководящие документы Қазақстан Халық Кеңесі, дает поручения по их реализации;

4) председательствует на Сессии Қазақстан Халық Кеңесі и заседаниях Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы;

5) определяет повестку дня Сессии Қазақстан Халық Кеңесі;

6) утверждает Регламент Қазақстан Халық Кеңесі;

7) выступает от имени Қазақстан Халық Кеңесі с обращениями и заявлениями в средствах массовой информации и международных организациях;

8) вправе делегировать часть полномочий своим заместителям.

5. Председатель Қазақстан Халық Кеңесі назначает своих заместителей из числа членов Қазақстан Халық Кеңесі сроком на два года в соответствии с принципом ротации.

Ротация заместителей Председателя Қазақстан Халық Кеңесі осуществляется в порядке, определяемом Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі. Одно и то же лицо не может быть назначено заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі более одного раза.

Статья 9. Прекращение полномочий Председателя Қазақстан Халық Кеңесі

1. Полномочия Председателя Қазақстан Халық Кеңесі прекращаются в случаях:

1) истечения срока полномочий;

2) подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

3) прекращения гражданства Республики Казахстан или получения вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

4) вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда;

5) признания его недееспособным или ограничения его дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;

6) признания его безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;

7) его смерти или объявления умершим решением суда, вступившим

в законную силу;

8) принятия решения по инициативе не менее одной трети членов Қазақстан Халық Кеңесі.

2. Решение о прекращении полномочий принимается простым большинством голосов от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі.

3. В случае прекращения полномочий Председателя Қазақстан Халық Кеңесі до избрания нового Председателя его обязанности временно исполняет заместитель Председателя – руководитель Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі.

4. Избрание нового Председателя Қазақстан Халық Кеңесі осуществляется не позднее двух месяцев со дня прекращения полномочий Председателя Қазақстан Халық Кеңесі.

В случае прекращения полномочий Председателя Қазақстан Халық Кеңесі по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) – 8) пункта 1 настоящей статьи, вновь избранный Председатель Қазақстан Халық Кеңесі осуществляет полномочия на оставшийся срок.

Статья 10. Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы

1. В период между сессиями руководство Қазақстан Халық Кеңесі осуществляет Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы (далее – Төралқа).

2. Төралқа является коллегиальным органом, формируемым Председателем Қазақстан Халық Кеңесі из числа его членов, паритетно представляющих этнокультурные объединения, общественные объединения и иные некоммерческие организации, маслихаты и общественные советы столицы, областей и городов республиканского значения.

3. Заседания Төралқа созываются Председателем Қазақстан Халық Кеңесі или его заместителями по согласованию с Председателем Қазақстан Халық Кеңесі по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4. К полномочиям Төралқа относятся:

1) принятие решений о разработке проектов законов;

2) внесение предложений Председателю Қазақстан Халық Кеңесі о созыве и повестке дня очередной Сессии;

3) выработка предложений в план работы Қазақстан Халық Кеңесі;

4) внесение предложений об учреждении постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп по направлениям реализации цели и задач Қазақстан Халық Кеңесі, а также утверждение положений о них;

5) заслушивание руководителей постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп Қазақстан Халық Кеңесі;

6) на основании заключения Комиссии по этике в случае установления фактов нарушения членом Қазақстан Халық Кеңесі этических норм либо ненадлежащего исполнения им своих обязанностей принятие решения по внесению предложения о прекращении его полномочий;

7) принятие иных решений, не относящихся к компетенции Сессии.

5. Заседание Төралқа считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей от общего числа его членов.

6. Решение Төралқа оформляется протоколом и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Төралқа, присутствующих на заседании.

Статья 11. Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі

1. Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі является государственным органом, обеспечивающим деятельность Қазақстан Халық Кеңесі.

2. Деятельность Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі регламентируется законодательством Республики Казахстан и положением о Секретариате Қазақстан Халық Кеңесі.

3. Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі возглавляет руководитель Секретариата, который одновременно является заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі и назначается на должность сроком на четыре года из числа лиц, не являющихся членами Қазақстан Халық Кеңесі.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ,

ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ КЕҢЕСІ

Статья 12. Порядок образования Қазақстан Халық Кеңесі и формирования его состава

1. Состав Қазақстан Халық Кеңесі формируется из числа граждан Республики Казахстан с учетом рекомендаций институтов гражданского общества и местного самоуправления в следующей пропорции: сорок два – от этнокультурных объединений, сорок два – от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, сорок два – от маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения.

2. Срок полномочий членов Қазақстан Халық Кеңесі составляет четыре года, если иное не установлено настоящим Конституционным законом.

3. Предложения по составу Қазақстан Халық Кеңесі формируются Секретариатом Қазақстан Халық Кеңесі и направляются Президенту Республики Казахстан для утверждения состава Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 13. Требования к членам Қазақстан Халық Кеңесі

1. Членом Қазақстан Халық Кеңесі может быть гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет.

2. Член Қазақстан Халық Кеңесі от этнокультурных объединений, общественных объединений и иных некоммерческих организаций должен обладать опытом общественной деятельности не менее трех лет, в том числе опытом участия в деятельности соответствующего этнокультурного объединения, общественного объединения и иной некоммерческой организации не менее одного года.

3. Не может быть членом Қазақстан Халық Кеңесі лицо:

1) имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

2) вина которого в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке;

3) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.

Статья 14. Права и обязанности членов Қазақстан Халық Кеңесі

1. Члены Қазақстан Халық Кеңесі осуществляют свою деятельность на общественных началах в рамках полномочий, определенных настоящим Конституционным законом.

2. Объединение членов Қазақстан Халық Кеңесі на основе этнической, религиозной, партийной или региональной принадлежности не допускается.

3. При осуществлении своей деятельности члены Қазақстан Халық Кеңесі вправе:

1) вносить предложения по плану работы Қазақстан Халық Кеңесі и повестке дня сессий;

2) участвовать в работе постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп Қазақстан Халық Кеңесі;

3) принимать участие в работе конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий Қазақстан Халық Кеңесі;

4) осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан иную деятельность, направленную на достижение цели и задач Қазақстан Халық Кеңесі.

Члены Қазақстан Халық Кеңесі не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

4. При осуществлении своей деятельности члены Қазақстан Халық Кеңесі обязаны:

1) принимать участие в работе Қазақстан Халық Кеңесі, а также в мероприятиях, организуемых Қазақстан Халық Кеңесі;

2) исполнять решения Сессии и Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы по вопросам деятельности Қазақстан Халық Кеңесі;

3) не допускать действий или высказываний, направленных на подрыв национальной безопасности государства, разжигание социальной, национальной, родовой и религиозной розни, ненависти и вражды;

4) соблюдать принципы деятельности Қазақстан Халық Кеңесі, этические нормы члена Қазақстан Халық Кеңесі, установленные в статье 21 настоящего Конституционного закона, и требования законодательства Республики Казахстан.

Статья 15. Прекращение полномочий членов Қазақстан Халық Кеңесі

1. Полномочия члена Қазақстан Халық Кеңесі прекращаются в случаях:

1) истечения срока полномочий;

2) подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

3) прекращения гражданства Республики Казахстан или получения вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

4) вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда;

5) признания его недееспособным или ограничения его дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;

6) признания его безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;

7) его смерти или объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу;

8) ненадлежащего исполнения членом Қазақстан Халық Кеңесі своих обязанностей, установленных настоящим Конституционным законом, при наличии соответствующего решения Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы;

9) совершения проступка, нарушающего этические нормы члена Қазақстан Халық Кеңесі, установленные в статье 21 настоящего Конституционного закона, при наличии соответствующего решения Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы;

10) ротации в порядке, установленном Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі;

11) возникновения иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2. В случае прекращения полномочий членов Қазақстан Халық Кеңесі по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) – 11) пункта 1 настоящей статьи, полномочия членов Қазақстан Халық Кеңесі, вошедших в состав Қазақстан Халық Кеңесі вместо выбывших, осуществляются в течение оставшегося срока полномочий членов Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 16. Реализация права законодательной инициативы

1. Қазақстан Халық Кеңесі реализует установленное Конституцией Республики Казахстан право законодательной инициативы для осуществления своих цели и задач в порядке, предусмотренном настоящим Конституционным законом.

2. Разработка проектов законов в Қазақстан Халық Кеңесі может быть инициирована не менее одной третью от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі, а также решением Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы.

3. Проекты законов подлежат обязательному предварительному обсуждению в постоянных и временных комитетах, отраслевых комиссиях и рабочих группах Қазақстан Халық Кеңесі в соответствии с Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі.

4. Решение о внесении проектов законов в Курултай Республики Казахстан принимается на Сессии Қазақстан Халық Кеңесі большинством не менее двух третей от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 17. Выдвижение инициативы о назначении всенародного референдума

1. Қазақстан Халық Кеңесі вправе выдвинуть инициативу о назначении всенародного референдума по вопросам в пределах реализации своих цели и задач в порядке, установленном настоящим Конституционным законом и законодательством Республики Казахстан.

2. Право постановки вопроса о выдвижении инициативы о назначении всенародного референдума принадлежит не менее двум третям от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі.

3. Вопрос о выдвижении инициативы о назначении всенародного референдума подлежит обязательному предварительному обсуждению в постоянных и временных комитетах, отраслевых комиссиях и рабочих группах Қазақстан Халық Кеңесі в соответствии с Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі.

4. Решение о выдвижении инициативы о назначении всенародного референдума принимается на Сессии Қазақстан Халық Кеңесі большинством в три четверти от общего числа членов Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 18. Взаимодействие Қазақстан Халық Кеңесі с Курултаем Республики Казахстан, государственными органами

1. Қазақстан Халық Кеңесі в пределах своих полномочий взаимодействует с Курултаем Республики Казахстан, государственными органами Республики Казахстан в целях обеспечения представительства общественных интересов при формировании и реализации государственной политики.

2. Қазақстан Халық Кеңесі взаимодействует с Курултаем Республики Казахстан путем внесения проектов законов, участия своих представителей в слушаниях, заседаниях комитетов и рабочих групп по вопросам, отнесенным к его полномочиям, направления в Курултай Республики Казахстан заключений и рекомендаций, подготовленных по итогам общественного обсуждения.

3. Қазақстан Халық Кеңесі взаимодействует с центральными и местными государственными органами посредством участия их представителей в работе постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп, внесения предложений, запроса и предоставления в Қазақстан Халық Кеңесі информации и аналитических материалов, а также направления заключений и рекомендаций Қазақстан Халық Кеңесі.

4. Государственные органы в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать взаимодействие с Қазақстан Халық Кеңесі и содействовать реализации его цели и задач в соответствии с настоящим Конституционным законом.

Статья 19. Взаимодействие с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами

1. Қазақстан Халық Кеңесі взаимодействует с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами Республики Казахстан в целях обеспечения представительства интересов народа Казахстана и содействия общественному диалогу.

2. Қазақстан Халық Кеңесі вправе привлекать общественные объединения, иные некоммерческие организации, экспертные и научные сообщества, профессиональные союзы, а также отдельных граждан к обсуждению общественно значимых вопросов, проведению общественной экспертизы, подготовке аналитических, консультативных материалов, предложений и рекомендаций.

3. Қазақстан Халық Кеңесі обеспечивает возможность представления общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами предложений, инициатив и обращений по вопросам его полномочий в порядке, установленном Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі.

4. Взаимодействие с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами не влечет возникновения у Қазақстан Халық Кеңесі, государственных органов обязательств по принятию решений и не ограничивает самостоятельность участников такого взаимодействия.

Статья 20. Региональные механизмы реализации деятельности Қазақстан Халық Кеңесі

1. На региональном уровне деятельность Қазақстан Халық Кеңесі обеспечивается через общественные советы местного уровня, формируемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах».

2. Общественные советы местного уровня обеспечивают диалог и взаимодействие Қазақстан Халық Кеңесі с институтами гражданского общества и населением на уровне соответствующей административно-территориальной единицы.

3. Общественные советы в пределах своей компетенции:

1) участвуют в осуществлении деятельности, направленной на достижение цели и задач Қазақстан Халық Кеңесі;

2) руководствуются решениями Қазақстан Халық Кеңесі;

3) вносят предложения в Қазақстан Халық Кеңесі по вопросам реализации полномочий Қазақстан Халық Кеңесі.

4. Порядок взаимодействия Қазақстан Халық Кеңесі с общественными советами местного уровня определяется Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі.

Статья 21. Этические нормы члена Қазақстан Халық Кеңесі

1. Член Қазақстан Халық Кеңесі при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан, а также принципом служения интересам народа Казахстана.

2. Член Қазақстан Халық Кеңесі обязан действовать добросовестно, независимо и беспристрастно, исходя из приоритета общественных интересов и недопущения использования своего статуса в личных, корпоративных либо иных частных целях.

3. Член Қазақстан Халық Кеңесі уважает права, честь и достоинство человека и гражданина, соблюдает принципы взаимного уважения, открытости и конструктивного диалога при рассмотрении общественно значимых вопросов.

4. Член Қазақстан Халық Кеңесі воздерживается от действий и высказываний, способных нанести ущерб авторитету Қазақстан Халық Кеңесі, подорвать доверие общества либо противоречащих цели и задачам Қазақстан Халық Кеңесі.

5. Несоблюдение этических норм членом Қазақстан Халық Кеңесі влечет ответственность в порядке, установленном настоящим Конституционным законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

6. В целях обеспечения соблюдения членами Қазақстан Халық Кеңесі этических норм, а также надлежащего выполнения ими своих обязанностей из числа членов Қазақстан Халық Кеңесі и, при необходимости, иных представителей гражданского общества решением Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы в порядке, установленном Регламентом Қазақстан Халық Кеңесі, образуется Комиссия по этике.

7. Комиссия по этике на основании рассмотрения обращений, заявлений, иных материалов о возможных фактах нарушения этических норм, ненадлежащем исполнении членом Қазақстан Халық Кеңесі своих обязанностей готовит и направляет в Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы заключения и рекомендации.

8. В случае установления фактов нарушения членом Қазақстан Халық Кеңесі этических норм либо ненадлежащего исполнения им своих обязанностей Қазақстан Халық Кеңесінің Төралқасы вправе принять решение по внесению предложения о прекращении его полномочий.

Статья 22. Обеспечение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі

Финансовое обеспечение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі осуществляется из средств республиканского бюджета.

Статья 23. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2026 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 20 октября 2008 года «Об Ассамблее народа Казахстана» со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июня 2026 года

№ 298-VІIІ ЗРК