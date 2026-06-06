Конституционный закон Республики Казахстан

Настоящий Конституционный закон регулирует общественные отношения в области функционирования столицы Республики Казахстан, определяет правовые, экономические и организационные основы ее деятельности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Столица Республики Казахстан

1. Столица Республики Казахстан – город Астана.

2. Столица Республики Казахстан (далее – столица) является:

1) политическим и административным центром государства;

2) местом нахождения оригинала текста Конституции Республики Казахстан, эталонов Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан, которые хранятся в Резиденции Президента Республики Казахстан «Акорда».

3. В столице находятся Резиденция Президента Республики Казахстан «Акорда», Курултай, Правительство, Верховный Суд и иные центральные государственные органы Республики Казахстан.

Отдельные центральные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан могут находиться вне столицы.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о статусе столицы

Законодательство Республики Казахстан о статусе столицы основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Конституционного закона, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

Статья 3. Региональная символика столицы

Столица имеет свою региональную символику.

Описание и порядок использования региональной символики определяются маслихатом столицы.

Статья 4. Звания и поощрения города

1. Гражданам Республики Казахстан, иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры столицы маслихатом столицы по представлению акима столицы может присваиваться звание «Астана қаласының құрметті азаматы».

2. Местный представительный орган (маслихат) и местный исполнительный орган (акимат) столицы вправе устанавливать и применять иные виды поощрений.

Статья 5. Территория и пригородная зона столицы

1. Территорию столицы составляют земля, водные объекты в границах столицы, устанавливаемых и изменяемых Правительством Республики Казахстан с учетом предложений местных представительных и исполнительных органов об изменении границ столицы.

2. Земли за пределами территории столицы, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию, образуют пригородную зону столицы, размеры и границы которой устанавливаются и изменяются Правительством Республики Казахстан по совместным предложениям маслихата и акимата столицы, маслихата и акимата области, территория которой включена в пригородную зону.

Порядок и режим использования земель, включенных в пригородную зону столицы, определяются Правительством Республики Казахстан по совместным предложениям маслихата и акимата столицы, согласованным с маслихатом и акиматом области, территория которой включена в пригородную зону, и местным советом агломерации.

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТОЛИЦЕ

Статья 6. Задачи органов местного государственного управления столицы

Задачами органов местного государственного управления столицы по обеспечению осуществления городом функций столицы являются:

1) создание условий для выполнения столицей роли политического, административного, культурного и экономического центра Республики Казахстан;

2) повышение конкурентных возможностей столицы среди других столиц мира, создание города с устойчивым развитием;

3) развитие столицы как центра международных отношений;

4) создание условий для осуществления деятельности Президента Республики Казахстан, Курултая, Правительства, Верховного Суда, иных центральных государственных органов Республики Казахстан, а также дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, консульских учреждений иностранных государств;

5) создание условий для организации и проведения общегосударственных и международных мероприятий в столице;

6) осуществление иных задач, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 7. Полномочия маслихата столицы

Наряду с полномочиями, установленными законами Республики Казахстан, маслихат столицы в пределах своей компетенции:

1) устанавливает международные связи с местными представительными органами других государств в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) утверждает:

планы, экономические и социальные программы развития столицы, бюджет столицы и отчеты об их исполнении;

схемы градостроительного освоения территории столицы, разрабатываемые в реализацию генерального плана столицы;

градостроительный регламент территории столицы;

правила управления лесопарковой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории;

нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;

комплексную схему организации дорожного движения в столице;

3) согласовывает проекты договоров об отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд.

Статья 8. Полномочия местного исполнительного органа столицы

Наряду с полномочиями, установленными законами Республики Казахстан, местный исполнительный орган столицы в пределах своей компетенции:

1) утверждает перечень коммунального имущества, не закрепленного за коммунальными юридическими лицами;

2) подготавливает материалы предварительных заключений для архитектурно-градостроительного совета столицы;

3) осуществляет контроль за сроком проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов реконструкции;

4) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является содействие социально-экономическому развитию столицы, развитию туризма, а также подготовке столицы к международным мероприятиям и выставкам;

5) определяет перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту, направленному на придание единого архитектурного облика и соблюдение дизайн-кода столицы;

6) определяет из числа юридических лиц со стопроцентным участием государства в уставном капитале, созданных по решению местного исполнительного органа столицы, уполномоченную организацию по организации ремонта многоквартирных жилых домов, направленного на придание единого архитектурного облика и соблюдение дизайн-кода столицы (далее – уполномоченная организация);

7) утверждает правила организации и проведения ремонта многоквартирных жилых домов столицы, направленного на придание единого архитектурного облика и соблюдение дизайн-кода столицы;

8) организует снос аварийных многоквартирных жилых домов;

9) определяет городского оператора системы жизнеобеспечения жителей столицы со стопроцентным участием государства в уставном капитале;

10) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале по уборке и санитарной очистке в столице специальных трасс и прилегающих к ним отдельных участков автомобильных дорог, улиц и улично-дорожной сети;

11) реализует политику в области развития и функционирования объектов внутренней торговли и бытового обслуживания;

12) осуществляет меры по обеспечению единства и сохранности объектов городского хозяйства, элементов благоустройства и развитию города;

13) определяет схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта по согласованию с заинтересованными государственными органами;

14) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в сфере обеспечения принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, освобождения их от зданий (строений, сооружений), а также координирует его деятельность;

15) разрабатывает и утверждает правила передачи в управление объектов транспортной инфраструктуры столицы; 16) определяет компанию, осуществляющую функции управления объектами транспортной инфраструктуры столицы;

17) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, отвечающее за организацию дорожного движения, управление парковочным пространством в столице (далее – центр организации дорожного движения в столице);

18) осуществляет мероприятия по передаче в управление объектов транспортной инфраструктуры столицы;

19) разрабатывает и утверждает правила внедрения и эксплуатации автоматизированных систем управления дорожным движением;

20) разрабатывает и утверждает правила управления и эксплуатации транспортной инфраструктуры;

21) разрабатывает градостроительный регламент территории столицы;

22) разрабатывает схемы градостроительного освоения территории столицы, разрабатываемые в реализацию генерального плана столицы;

23) разрабатывает и утверждает правила установки летних площадок столицы;

24) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале для содержания и развития лесопарковой зоны столицы;

25) разрабатывает правила управления лесопарковой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории;

26) разрабатывает нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории столицы;

27) координирует деятельность по созданию и развитию национального ремесленничества столицы и его инфраструктуры;

28) разрабатывает комплексную схему организации дорожного движения в столице.

Статья 9. Организация, оказывающая содействие социально-экономическому развитию столицы, развитию туризма, а также подготовке столицы к международным мероприятиям и выставкам

Организация, оказывающая содействие социально-экономическому развитию столицы, развитию туризма, а также подготовке столицы к международным мероприятиям и выставкам:

1) осуществляет выработку и внесение на рассмотрение акимата столицы предложений по проведению мероприятий, направленных на продвижение бренда столицы, и реализацию данных мероприятий;

2) оказывает услуги акимату столицы по продвижению бренда столицы;

3) осуществляет привлечение инвестиций и реализацию проектов в рамках развития туристской дестинации;

4) осуществляет развитие промышленно-инновационной деятельности в области возобновляемых источников энергии;

5) продвигает мероприятия, способствующие развитию туризма в столице;

6) предоставляет необходимую информацию о столице местным и зарубежным туристам;

7) осуществляет поиск, изучение, привлечение и внедрение инновационных решений в области туризма;

8) вносит в акимат столицы предложения по развитию туристского потенциала столицы;

9) осуществляет иную деятельность, определяемую акиматом столицы.

Статья 10. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения в сфере обеспечения принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, освобождения их от зданий (строений, сооружений)

1. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения в сфере обеспечения принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, освобождения их от зданий (строений, сооружений) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе»:

1) обеспечивает уведомление собственников или негосударственных землепользователей о принудительном отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд;

2) обеспечивает определение рыночной стоимости принудительно отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, определяет размер возмещения;

3) обеспечивает подготовку сметной стоимости освобождения принудительно отчуждаемых земельных участков от зданий (строений, сооружений);

4) обеспечивает проведение переговоров, согласительных процедур с собственниками или негосударственными землепользователями принудительно отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд;

5) представляет интересы акимата столицы в судах по вопросам принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд;

6) обеспечивает за счет бюджетных средств выплату возмещения стоимости принудительно отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд и убытков, подлежащих возмещению;

7) обеспечивает освобождение принудительно отчуждаемых земельных участков от зданий (строений, сооружений).

2. Местный исполнительный орган столицы приобретает услуги и работы в сфере обеспечения принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, освобождения их от зданий (строений, сооружений) у государственного предприятия, определенного в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 11. Центр организации дорожного движения в столице

1. Центр организации дорожного движения в столице осуществляет:

1) организацию и управление уличными, перехватывающими и коммунальными автомобильными стоянками (парковками, паркингами), специальными (охраняемыми) помещениями, площадками и стоянками, парковочными пространствами;

2) мониторинг использования паркингов и парковок;

3) организацию деятельности, связанной с доставлением (эвакуацией) транспортных средств, задержанных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, на специальные площадки и стоянки, их временным хранением, оплатой стоимости доставления (эвакуации) и хранения, возвратом транспортных средств при совершении административных правонарушений, брошенного или бесхозяйного транспортного средства, транспортных средств, признанных вещественными доказательствами, а также транспортных средств, на которые наложен арест, находящихся в специальных (охраняемых) помещениях, на площадках и стоянках;

4) управление светофорами;

5) разработку проектов и схем организации дорожного движения;

6) анализ, прогноз и управление транспортными потоками;

7) организацию функционирования интеллектуальных транспортных систем;

8) управление объектами транспортной инфраструктуры;

9) организацию мероприятий по организации дорожного движения и территориально-транспортному планированию;

10) подготовку отчетов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;

11) выработку рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного движения;

12) разработку и реализацию мероприятий по организации дорожного движения на дорогах;

13) разработку рекомендаций в раздел по территориально-транспортному планированию и организации дорожного движения градостроительной документации;

14) участие в мониторинге потерь от дорожно-транспортных происшествий и бюджетных затрат на обеспечение безопасности дорожного движения, а также эффективности принимаемых мер на снижение уровня аварийности на дорогах;

15) выполнение мер по снижению транспортной нагрузки на населенные пункты путем:

разработки комплексных схем организации дорожного движения и программ комплексного развития транспортной системы;

информационного обеспечения дорожного движения в городах;

16) организацию движения грузового тяжеловесного и крупногабаритного транспортных средств, в том числе администрирование их движения по улично-дорожной сети;

17) согласование схем транспортного обслуживания массовых культурных, спортивных и иных мероприятий;

18) согласование маршрутов и параметров движения общественного транспорта и расположения остановочных пунктов.

2. Доставка (эвакуация), хранение транспортных средств, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляются центром организации дорожного движения в столице на платной основе в соответствии с правилами организации дорожного движения в городе Астане в части, не урегулированной правилами дорожного движения.

Статья 12. Аким столицы

Наряду с полномочиями, установленными законодательством Республики Казахстан, аким столицы в пределах своей компетенции:

1) представляет столицу в отношениях с Президентом Республики Казахстан, Курултаем, Правительством, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, международными организациями и представителями иностранных государств;

2) согласовывает проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, непосредственно затрагивающих интересы столицы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) вносит на рассмотрение Правительства Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов и другие предложения по вопросам функционирования и развития столицы;

4) принимает участие в решении вопросов проведения в столице мероприятий общегосударственного и международного характера;

5) вносит в соответствующие государственные органы Республики Казахстан предложения о передаче в коммунальную собственность города объектов, находящихся в республиканской собственности, расположенных на территории столицы, имеющих важное значение для обеспечения выполнения городом функций столицы.

Статья 13. Коммунальная собственность столицы

Коммунальная собственность столицы является составной частью государственной собственности Республики Казахстан и состоит из:

1) собственности на земли, находящиеся на территории столицы, за исключением земельных участков, находящихся в частной собственности;

2) прав собственности на акции в акционерных обществах, долей участия в товариществах с ограниченной ответственностью, где акимат столицы выступает в качестве акционера (участника);

3) улиц столицы, собственности на недвижимость;

4) имущества государственных учреждений и коммунальных государственных предприятий, где акимат столицы выступает в качестве собственника;

5) иного имущества, в том числе имущественных прав.

Статья 14. Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице

1. На территории столицы архитектурная, градостроительная и строительная деятельность должна осуществляться в соответствии с генеральным планом столицы, градостроительной и архитектурно-строительной документацией, государственной системой нормативных документов (государственными нормативными документами), требованиями к единому архитектурному облику, дизайн-коду столицы и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Для координации действий по реализации единой градостроительной политики, повышения качества среды обитания и жизнедеятельности человека, обеспечения устойчивого развития и формирования современного архитектурного облика столицы при акимате столицы создается архитектурно-градостроительный совет, состав которого формируется местным представительным органом столицы.

Положение об архитектурно-градостроительном совете столицы утверждается акимом столицы, который его и возглавляет.

В состав архитектурно-градостроительного совета столицы включаются представители местного исполнительного органа, архитекторы и специалисты научно-исследовательских организаций, представители проектных, общественных и иных организаций, в том числе представляющих интересы лиц с инвалидностью.

Архитектурно-градостроительный совет столицы:

1) рассматривает архитектурные, градостроительные и строительные проекты на территории столицы и пригородной зоны;

2) рассматривает и вносит рекомендации по вопросам архитектурно-художественного облика столицы;

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с положением об архитектурно-градостроительном совете.

Периодичность заседаний архитектурно-градостроительного совета определяется акимом столицы.

3. В целях придания единого архитектурного облика и обеспечения соблюдения дизайн-кода столицы местный исполнительный орган столицы проводит технические обследования многоквартирных жилых домов.

На основании актов технических обследований местный исполнительный орган столицы определяет перечень многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту, направленному на придание единого архитектурного облика и соблюдение дизайн-кода столицы.

4. Для придания единого архитектурного облика и обеспечения соблюдения дизайн-кода столицы уполномоченная организация наделена следующими полномочиями:

1) организация ремонта многоквартирных жилых домов, направленного на придание единого архитектурного облика и обеспечение соблюдения дизайн-кода столицы;

2) заключение договоров с:

объединением собственников имущества многоквартирного жилого дома, субъектом управления объектом кондоминиума при выборе собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума в виде непосредственного совместного управления; подрядной организацией;

3) оплата выполненных работ;

4) мониторинг и контроль выполняемых работ подрядными организациями в отношении общего имущества объекта кондоминиума.

Статья 15. Единый архитектурный облик и дизайн-код столицы

1. Требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы распространяются на объекты дизайн-кода, к которым в том числе относятся здания и сооружения, инженерные и транспортные коммуникации, нестационарные объекты, объекты инфраструктуры столицы, их комплексы в жилых, общественных (общественно-деловых), промышленных (производственных), рекреационных и других функциональных зонах столицы, объекты незавершенного строительства, улично-дорожная сеть, а также объекты внешнего оформления, освещения и иллюминации, объекты рекламы, вывески и указатели.

2. Организация, градостроительное планирование развития и застройки территории столицы осуществляются с учетом требований к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы.

3. Строительство, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, консервация и постутилизация, временное или постоянное размещение объектов дизайн-кода, а также организация данных видов работ, инженерная подготовка территории, благоустройство, озеленение и внешнее оформление осуществляются в соответствии с требованиями к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы в порядке, предусмотренном правилами администрирования дизайн-кода столицы.

4. Оценку соблюдения требований к единому архитектурному облику и дизайн-коду столицы осуществляет организация, ответственная за формирование и администрирование дизайн-кода столицы.

5. При организации городской инфраструктуры должна обеспечиваться доступная среда, выражающаяся в надлежащем состоянии дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры столицы, обеспечивающей комфортный доступ к ней всех категорий граждан, включая участников дорожного движения, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и пенсионеров.

Статья 16. Особенности режима лесопарковой зоны столицы

1. Под лесопарковой зоной столицы признаются земли в пределах территории столицы, предназначенные и выполняющие защитные, оздоровительные и рекреационные функции.

2. Решение об установлении и изменении границ лесопарковой зоны столицы принимается Правительством Республики Казахстан по представлению местного исполнительного органа столицы.

3. На землях лесопарковой зоны столицы запрещаются осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологической системы, растений, животных и других организмов, в том числе выпас и прогон сельскохозяйственных животных, складирование мусора, нарушение почв, охота, незаконный отлов, изъятие и умерщвление животных, нарушение среды и условий их обитания, иная деятельность, которая может повлечь изменение ее естественного облика или нарушение устойчивости экологических систем.

Статья 17. Инфраструктура столицы

Инфраструктура столицы включает:

1) инженерную инфраструктуру;

2) транспортную инфраструктуру;

3) систему инженерного обеспечения, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования и внутренней торговли;

4) систему благоустройства и озеленения;

5) другие объекты и системы, необходимые для функционирования столицы.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2026 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан» со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июня 2026 года

№ 299-VІIІ ЗРК