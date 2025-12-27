Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) следующие изменение и дополнения:

1) в пункте 3 статьи 3 цифру «1» заменить цифрами «31»;

2) пункт 2 статьи 225 дополнить подпунктом 30) следующего содержания:

«30) субсидии, выделенные из резерва Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, получение грантов или другой безвозмездной помощи для энергопроизводящих организаций, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.»;

3) статью 264 дополнить подпунктом 24) следующего содержания:

«24) затраты, произведенные за счет субсидий, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, грантов или другой безвозмездной помощи для энергопроизводящих организаций, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, находящихся в коммунальной собственности и осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и тепловой энергии.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 декабря 2025 года, за исключением подпунктов 2) и 3) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 декабря 2025 года

№ 244-VІIІ ЗРК