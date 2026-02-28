Ратифицировать Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, совершенный в Астане 1 декабря 2009 года, и Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года, совершенный в Бишкеке 4 декабря 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 27 февраля 2026 года

№ 268-VІIІ ЗРК