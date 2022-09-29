Фото: Kazpravda.kz
Общество
Заменить лишение свободы штрафами предлагают для бизнеса в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Ввести штрафы вместо лишения свободы для бизнеса предложил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов на встрече в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Одной из проблем является безразборное вовлечение бизнеса в уголовный процесс. Исходя из статистики, по 118 составам преступлений в 2021 году соотношение инициированных уголовных дел и осужденных лиц составило 11 к одному. Иными словами, как минимум 10 из 11 лиц, вовлеченных в уголовный процесс, необоснованно находились под прессингом и испытывали все прелести следствия», - сказал Рустам Журсунов.

По его словам, вызывает тревогу возможность применения положения по организованной преступности коммерческими организациями.

«Любая компания не может обойтись без руководителя и бухгалтера. Есть менеджеры, юристы, исполнители. При неправильном и тенденциозном толковании признаки компании можно легко трактовать как элементы преступной организации. Это становится удобным механизмом давления. Сразу можно перевести на более тяжкий вид преступления, оказать психологическое воздействие. Более того, можно сразу заключить под стражу, арестовать всех ответственных сотрудников компании. При этом полностью исключается применение залога», - отметил спикер.

Приведя данные судебных органов, Журсунов сообщил, что 97% санкций – это содержание под стражей. Домашний арест – всего 2%. Из них только в 37 случаях применяются электронные средства слежения, то есть, 0,3% от всех санкций.

«Зачем содержать людей под стражей, если большинство подозреваемых - не убийцы и не представляют общественной опасности? Мы считаем, что провинившихся бизнесменов больше нужно наказывать штрафами, чем тюремным заключением. Нарушил закон, нанес ущерб - пусть заплатит в 2-3 раза больше, чем получил криминальную статью. Зато человек сохранится как субъект экономики, сохранятся рабочие места, он будет платить налоги, приносить пользу государству. Должна быть развита система финансовых уголовных наказаний. Вместо лишения свободы следует ввести кратные штрафы. А если не заплатил, то - лишение свободы», - резюмировал Рустам Журсунов.

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