"Заминировавшего" самолет отца пятерых детей осудили в Астане

В городе Астане осудили мужчину за ложное сообщение о бомбе на борту самолета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

31 октября суд №2 Есильского района вынес обвинительный приговор К. за заведомо ложное сообщение об акте терроризма и публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей.

21 августа 2022 года пьяный пассажир К. из-за нарушения общественного порядка был снят с рейса Астана – Анталья и передан полиции.

При выходе из самолета мужчина сообщил стражам порядка и работникам ложную информацию о бомбе на борту воздушного судна.

Правоохранительные службы Астаны провели проверку и не обнаружили каких-либо взрывных устройств.

Кроме того, К. успел оскорбить нецензурною бранью сотрудников полиции.

В ходе досудебного расследования провинившийся полностью возместил ущерб. А в суде многодетный отец, воспитывающий пятерых детей, раскаялся.

Суд признал К. виновным по уголовным статьям «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «Оскорбление представителя власти». По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим он окончательно осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.