50 тысяч "вознаграждения" за авто: задержан замглавы инспекции транспортного контроля Жетысу

Антикоррупционной службой по Жетысуской области совместно с областным департаментом комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя инспекции транспортного контроля Жетысуской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу антикора.

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По данным ведомства, при посредничестве своего доверенного лица он на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области. Отмечается, что сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 тысяч тенге за автомашину.



С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.



