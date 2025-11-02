Занимавшаяся сводничеством под видом такси ОПГ раскрыта в Костанайской области

Криминал
63

Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками УБОП ДП Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством и организацией оказанием интимных услуг под прикрытием частного извоза.

Следствие установило, что девушки доставлялись в ряд саун города, где оказывались интимные услуги.

В перечне фигурируют 12 заведений. Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги.

#ОПГ #Костанайская область #сводничество

