Занимавшаяся сводничеством под видом такси ОПГ раскрыта в Костанайской области
Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги, передает Kazpravda.kz
Сотрудниками УБОП ДП Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством и организацией оказанием интимных услуг под прикрытием частного извоза.
Следствие установило, что девушки доставлялись в ряд саун города, где оказывались интимные услуги.
В перечне фигурируют 12 заведений. Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги.