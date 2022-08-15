Занимавшуюся изготовлением оружия преступную группировку осудили в Жанаозене

В Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Решением Жанаозенского районного суда двое жителей региона осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, сообщили в пресс-службе.

"В марте 2022 года департаментом КНБ по Мангистауской области в Жанаозене была проведена спецоперация по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения. Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое. Криминальный бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база", - рассказали в КНБ.

Своевременно принятыми КНБ мерами преступные планы и намерения были пресечены, отметили в пресс-службе.

У злоумышленников изъято 4 боевых автомата "Калашникова", самозарядный карабин "Симонова" и 48 боеприпасов, добавили в ведомстве.