Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах

Горячее питание для учащихся 1–4-х классов и детей из малообеспеченных семей предусмотрено за счет средств, выделяемых из местного бюджета. Сегодня фактически половину стоимости каждой порции обеда для западноказахстанского школьника оплачивают предприниматели, заключившие договоры на организацию горячего питания в школах.

Западно-Казахстанская область в течение десяти лет занимает последнее место в республике по выделению средств из бюджета на организацию горячего питания в школах. В среднем по Казахстану цена за обед в школьной столовой составляет 616 тенге. К примеру, в Северо-Казахстанской области на эти цели предусмотрено 560 тенге, в Восточно-Казахстанской – 784, в Алматинской области – 840 тенге. В бюджете ЗКО на горячий обед школьника заложено 380 тенге с НДС. Так как предприниматели, работающие в этой сфере, являются неплательщиками НДС, в договоре прописывается стоимость порции 352,86 тенге.

– Такая цена установлена в октябре 2021 года. В среднем продукты питания за последний год подорожали на 40–50%, поэтому предприниматели терпят убытки. На сегодня 18 предпринимателей региона заняты организацией горячего питания в школьных столовых. В 2022-м мы неоднократно обращались в областное управление образования с предложением увеличить стоимость школьного питания, с начала этого года данный вопрос на разных площадках поднимали уже дважды. Кроме того, управление образования не производило взаиморасчет за четвертый квартал прошлого года, задолжав предпринимателям около 500 миллионов тенге. По вине госорганов бизнес оказался втянут в орбиту судебных разбирательств. Несмотря на это мы полноценно выполняем свои обязательства. Некоторым приш­лось взять многомиллионные кредиты. Если раньше банки давали займ под 21%, то сейчас – под 30%, – говорит член Ассоциации предприятий общественного питания ЗКО Екатерина Зотова.

Как отметили в областном управлении образования, при формировании бюджета в мае 2021 года на эти цели было предусмот­рено 1,4 млрд тенге, исходя из стоимости обеда школьника 250 тенге. В сентябре был сделан перерасчет, согласно которому стоимость увеличилась до 380 тенге. С учетом этого общая потребность целевых средств на 2022 год составила 3,4 млрд тенге. В течение прошлого года для решения этого вопроса управлением образования была дважды подана бюджетная заявка, но из недостаю­щей суммы выделено лишь 600 млн тенге. На сегодня ведомством готовится очередная бюджетная заявка на предстоящую сессию областного маслихата.

В ассоциации посчитали, что себестоимость сегодняшнего меню на одного ученика 1–4-х классов выходит 674 тенге, а ученика из малообеспеченной семьи – 753 тенге.

– Мы направили в управление образования обновленное меню с учетом корректировки до рассмот­рения вопроса увеличения стоимости питания. Граммаж порций остался прежним, но исключены такие продукты, как мед, творог, фрукты и мясо в первых блюдах, – поясняет Екатерина Зотова.

Долги бизнесменам вернут по решению суда. В региональной палате предпринимателей также рекомендовано при наличии решения суда о погашении кредиторской задолженности со стороны управления образования до сессии маслихата использовать возможность проведения внутренних передвижек по статьям бюджета.