Общество
Запретить продажу энергетических напитков предлагают депутаты
Инга Селезнева
Несмотря на принятые ограничительные меры, распространение и употребление энергетических напитков продолжает иметь очень широкое распространение в стране. Об этом сказал депутат Сакен Каныбеков, озвучивая депутатский запрос в Мажилис Парламента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По мнению казахстанских специалистов, энергетические напитки содержат психотропные вещества, вызывают привыкание, приводят к истощению центральной нервной системы и зависимости к ним. Сведения о том, что такие напитки не рекомендуется потреблять, даны в плохо читаемой, мелкой и неконтрастной форме. Информация о пользе содержащихся в них веществ написана крупно и ярко, что создает имидж полезной продукции.

"Как отмечают работники правоохранительных органов, подростки, часто употребляющие энергетики, отличаются более агрессивным и немотивированным поведением, в три раза чаще курят, принимают наркотические вещества и, как следствие, совершают различные правонарушения", – сказал мажилисмен.

Он напомнил о том, что в Казахстане постановлением главного государственного санитарного врача от 19 августа 2013 года "О запрете реализации напитков, содержащих тонизирующие компоненты" № 12 запрещена реализация напитков, содержащих тонизирующие компоненты, в учебных заведениях среднего специального и высшего образования, организациях здравоохранения, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи.

"Но данной меры явно недостаточно. Энергетические напитки свободно приобретаются и потребляются подростками вне стен учебных заведений, а на культурно-массовые мероприятия они приходят уже "заряженными". В связи с чем, уважаемый Бакытжан Абдирович (Премьер-министр – прим. ред.), считаем необходимым принять дальнейшие меры по ограничению распространения в стране энергетических напитков несовершеннолетним лицам, для чего предлагаем ввести административную ответственность или установить полный запрет на их реализацию", – заключил депутат.

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