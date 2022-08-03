Запуск программы льготного лизинга сельхозтехники: не допустить ажиотажа поручили в МСХ

Нельзя допустить ажиотажа с сельскохозяйственной техникой при реализации программы льготного кредитования. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Сегодня вопросы поставок сельхозтехники в рамках льготного лизинга обсудили на совещании с участием представителей Министерства сельского хозяйства, и.о. председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжаса Сапарбекова, председателя правления АО «КазАгроФинанс» Айдара Прашева, генерального директора ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» Олега Балыбина, генерального директора ТОО «АгромашХолдинг» Динары Шукижановой, а также руководителей других госорганов и машиностроительных предприятий.

«Президент на расширенном заседании правительства 14 июля дал поручение по внедрению механизма льготного кредитования отечественной сельхозтехники за счёт средств оператора РОП. Для этого выделят около 40 млрд тенге. Сумма финансирования - не более 205 млн тенге и не более трёх единиц сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя. Таким образом, приобрести сельхозтехнику по льготной программе смогут малые и средние сельхозформирования. Финансирование будет осуществляться дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек», - сообщил вице-министр сельского хозяйства на совещании.

Приём заявок на участие в Программе начнётся с 5 августа во всех филиалах АО «КазАгроФинанс», кроме того, планируется внедрить возможность подачи заявок через официальный сайт компании.

«Основным плюсом данной Программы являются отсутствие авансового платежа и предоставление отсрочки по погашению основного долга сроком до 1 года. Ставка вознаграждения – 6% годовых», - напомнил об условиях Программы льготного кредитования председатель Правления АО «КазАгроФинанс» Айдар Прашев.

Представители заводов производителей уверены, что ажиотажа с поставкой не будет. Вся сельскохозяйственная техника имеется в достаточном объёме.

«Если говорить о количестве техники, готовой к реализации в рамках данной Программы по нашему заводу, то мы готовы поставить порядка 200 комбайнов ESSIL, 567 тракторов LOVOL, а также 40 тракторов TURAN. Вся производимая линейка техники есть в наличии. Мы можем сказать, что обеспечим фермеров техникой к уборочной кампании», - сообщила генеральный директор ТОО «АгромашХолдинг» Динара Шукижанова.

Финансирование в рамках Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет носить револьверный характер, то есть платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров. Программа будет рассчитана на 20 лет.