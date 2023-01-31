Запускаются рейсы из Астаны в еще один город России

Международное сотрудничество, Поездки, Транспорт, Россия
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Прямые регулярные авиарейсы открываются между столицей Казахстана и городом Челябинском (Россия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 13 февраля текущего года планирует начать регулярные пассажирские рейсы по маршруту Астана – Челябинск с частотой 3 рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах De-Havilland Dash 8-Q400.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, отметили в КГА.

Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.

 

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