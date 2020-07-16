Зараженный КВИ водитель автобуса тайно возил людей из Шымкента в Нур-Султан

Водитель, зараженный коронавирусной инфекцией, тайно перевозил людей из Шымкента в Нур-Султан. Об этом сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Ернат Сыбанкулов, передает Kazpravda.kz
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"В прокуратуру поступила информация о незаконной перевозке пассажиров по направлению Шымкент - Нур-Султан. При этом отмечалось, что один из водителей имеет положительный анализ на КВИ. Автобус был задержан на трассе и возвращен в Шымкент", – рассказал Сыбанкулов.
По его словам, в отношении владельца автобуса принимаются меры административного характера за нарушение карантина. Также у него был подтвержден коронавирус.
Стоит отметить, что о водителе стало известно через мессенджеры. Несмотря на запрет междугородних перевозок, мужчина продолжал возить людей из Шымкента в столицу.