Более четырех тысяч казахстанцев ожидают трансплантацию органов Общество 27 апреля 2024 г. 0:55 10 Асет Сыздыков В столице прошел семинар, в ходе которого отечественные и международные эксперты обсудили юридические и этические принципы донорства органов. Фото предоставлено Министерством здравоохранения В Казахстане эта проблема, как заметили участники, становится все актуальнее. Как сообщил директор департамента оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Улугбек Медеубеков, на сегодня в едином регистре доноров и реципиентов состоят более четырех тысяч человек, 104 из них – дети. – В большинстве своем это люди молодого и трудоспособного возраста. Подавляющее большинство – 3 735 человек – нуждаются в пересадке почки, 185 человек – в пересадке печени, 144 – сердца, 16 – легких, – привел данные спикер. Всего за последние десять лет проведено более 2,5 тыс. операций по пересадке органов. При этом в 83% случаев использовались прижизненные доноры и только в 17% – посмертная трансплантация. Проблема такой неутешительной ситуации не в системе здравоохранения, отметил Улугбек Медеубеков, ведь отечественные специалисты на высоком уровне проводят трансплантации органов, и результаты их работы соответствуют мировым стандартам. – Успешные пересадки органов осуществимы только при наличии правовой базы, подготовленных человеческих ресурсов, технических возможностей и сформировавшейся в стране культуры донорства. Трансплантация стала самым значительным прорывом в медицине последних десятилетий, в том числе и для Казахстана. Она позволяет продлить пациентам жизнь на многие годы и зачастую является единственным способом лечения, – сказал представитель Минздрава. В Казахстане в 2017 году создан Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. Директор этой организации Айдар Ситказиев проинформировал, что сегодня в стране действуют семь центров трансплантаций и 40 донорских организаций, работу которых они координируют. В 2023 году проведено семь трансплантаций органов, с начала этого года – три. По данным международного регистра IRODaT, Казахстан в мировом рейтинге донорской активности занимает 72-е место с показателем 0,2 донора на миллион населения. – Это показатель низкого уровня посмертного донорства в стране, – констатировал директор центра. – Из 11 миллионов совершеннолетнего и дееспособного населения свое отношение к посмертному донорству активно выразили 97 тысяч человек. Из них только 6 тысяч казахстанцев дали свое согласие на посмертное донорство. Это капля в море. Причину такого низкого вовлечения населения Айдар Ситказиев видит в недостаточном информировании, консервативных взглядах, страхе и религиозных убеждениях некоторой части общества. Руководитель центра напомнил, что для успешной работы в стране созданы законодательные условия. В 2020 году был принят Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», в котором существует понятие о презумпции согласия. Это значит, что каждый здоровый казахстанец, не запретивший при жизни изъятия своих органов, после смерти рассматривается в качестве потенциального донора. Но на практике не все так просто. – Мы обязательно спрашиваем разрешение родственников, – объясняет спикер. – В 2023 году из 49 потенциальных доноров, у которых диагностировали смерть головного мозга, родственники сорока пациентов, а это почти 90%, отказались от посмертного донорства. В ходе семинара стало известно, что в мире ежегодно выполняется более 115 тыс. операций по пересадке органов. В США, Испании, Хорватии, Иране не менее 85% пересаженных органов получены от посмертных доноров. О международной тенденции в этой области подробно рассказал советник по политике, донорству и трансплантации органов штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения Стратос Чатзиксирос. Он привел основные руководящие принципы ВОЗ по трансплантации органов. Сюда входят согласие человека на посмертное донорство, анонимность, безвозмездная трансплантация, справедливое распределение, запрет на покупку органов, качество и безопасность медпроцедур и так далее. По словам представителя ВОЗ, трансплантация – это лучший и наиболее экономически эффективный вариант лечения пациента. – Во многих странах для расширения доступа к трансплантации, особенно от умерших доноров, отсутствуют необходимые условия: трансплантационные учреждения, листы ожидания, кадровые ресурсы, политическая воля и системы здравоохранения, финансируемые государством. Кроме того, наблюдается низкий уровень осведомленности и просвещения населения. Национальная самодостаточность в области трансплантации может быть достигнута только благодаря международному сотрудничеству, региональному обмену и поддержке, – считает Стратос Чатзиксирос. В рамках новой глобальной стратегии ВОЗ стремится оказать поддержку государствам-членам, особенно странам с низким уровнем доходов, в расширении доступа к трансплантации. В качестве примера участники семинара рассмотрели опыт Испании. Генеральный директор Национальной организации трансплантации Испании Беатриз Домингез Гил рассказала о выстроенной системе презумпции согласия в своей стране: – В Испании всегда проводится обсуждение вопроса посмертного донорства с родственниками. У них всегда есть право отказаться, но пожертвовать органом в нашей стране является нормальной опцией. К государству есть доверие как к посреднику. Эта процедура подробно описана в подзаконных актах. Для успешной трансплантации в Испании действует сеть координации доноров. Центральный офис ONT регулирует работу региональных координаторов. – Координаторы доноров всегда находятся внутри больниц, – поясняет Беатриз Домингез Гил. – Это врачи и медсестры, которые подчиняются руководителям больниц. В Испании насчитывается 185 команд и 605 координаторов. Основная их задача – донорство органов. Возвращаясь к казахстанским реалиям, участники обсуждали пути решения проблемы донорства в стране. Стало известно, что Минздрав принимает ряд мер для развития трансплантологической службы. – У нас разработан план развития трансплантационной координации на 2024–2026 годы. Основные целевые индикаторы таковы: обучение трансплантационных координаторов, внесение изменений в нормативные правовые акты, мотивация донорских стационаров, врачей, родственников донора и цифровизация донорского процесса, – поделился планами Айдар Ситказиев. При этом основной упор центр делает на усиление информационно-разъяснительной кампании в обществе. Так, тех граждан, у которых имеются страхи по религиозным убеждениям, представители ДУМК заверили, что эта процедура духовенством одобряется. В 2014 году была принята фетва духовного управления, которая разрешает изымать органы умершего человека в качестве донора. В завершение семинара Стратос Чатзиксирос подчеркнул, что ВОЗ готова поддержать усилия Казахстана и стран региона по разработке программ трансплантации и донорства органов, которые позволят улучшить здоровье и качество жизни жителей. #здравоохранение #ВОЗ #донорство #семинар #трансплантология