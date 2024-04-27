Более четырех тысяч казахстанцев ожидают трансплантацию органов

В Казахстане эта проб­лема, как заметили участники, становится все актуальнее. Как сообщил директор департамента оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Улугбек Медеубеков, на сегодня в едином регистре доноров и реципиентов состоят более четырех тысяч человек, 104 из них – дети.

– В большинстве своем это люди молодого и трудоспособного возраста. Подавляющее большинство – 3 735 человек – нуждаются в пересадке почки, 185 человек – в пересадке печени, 144 – сердца, 16 – легких, – привел данные спикер.

Всего за последние десять лет проведено более 2,5 тыс. операций по пересадке органов. При этом в 83% случаев использовались прижизненные доноры и только в 17% – посмертная транс­плантация. Проблема такой неутешительной ситуации не в системе здравоохранения, отметил Улугбек Медеубеков, ведь отечественные специалис­ты на высоком уровне проводят трансплантации органов, и результаты их работы соответствуют мировым стандартам.

– Успешные пересадки органов осуществимы только при наличии правовой базы, подготовленных человеческих ресурсов, технических возможностей и сформировавшейся в стране культуры донорства. Трансплантация стала самым значительным прорывом в медицине пос­ледних десятилетий, в том числе и для Казахстана. Она позволяет продлить пациентам жизнь на многие годы и зачастую является единственным способом лечения, – сказал представитель Минздрава.

В Казахстане в 2017 году соз­дан Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. Директор этой организации Айдар Ситказиев проинформировал, что сегодня в стране действуют семь центров трансплантаций и 40 донорских организаций, работу которых они координируют. В 2023 году проведено семь трансплантаций органов, с начала этого года – три. По данным международного регистра IRODaT, Казахстан в мировом рейтинге донорской активности занимает 72-е мес­то с показателем 0,2 донора на миллион населения.

– Это показатель низкого уровня посмертного донорства в стране, – констатировал директор центра. – Из 11 миллионов совершеннолетнего и дееспособного населения свое отношение к посмертному донорству активно выразили 97 тысяч человек. Из них только 6 тысяч казахстанцев дали свое согласие на посмертное донорство. Это кап­ля в море.

Причину такого низкого вовлечения населения Айдар Ситказиев видит в недостаточном информировании, консервативных взглядах, страхе и религиозных убеждениях некоторой части общества. Руководитель центра напомнил, что для успешной работы в стране созданы законодательные условия. В 2020 году был принят Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», в котором сущест­вует понятие о презумпции согласия. Это значит, что каждый здоровый казахстанец, не запретивший при жизни изъятия своих органов, после смерти рассматривается в качестве потенциального донора. Но на практике не все так просто.

– Мы обязательно спрашиваем разрешение родственников, – объясняет спикер. – В 2023 году из 49 потенциальных доноров, у которых диагностировали смерть головного мозга, родственники сорока пациентов, а это почти 90%, отказались от посмертного донорства.

В ходе семинара стало известно, что в мире ежегодно выполняется более 115 тыс. операций по пересадке органов. В США, Испании, Хорватии, Иране не менее 85% пересаженных органов получены от посмертных доноров. О международной тенденции в этой области подробно рассказал советник по политике, донорству и трансплантации органов штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения Стратос Чатзиксирос. Он привел основные руководящие принципы ВОЗ по трансплантации органов. Сюда входят согласие человека на посмерт­ное донорство, анонимность, безвозмездная трансплантация, справедливое распределение, запрет на покупку органов, качество и безопасность медпроцедур и так далее. По словам представителя ВОЗ, транс­плантация – это лучший и наиболее экономически эффективный вариант лечения пациента.

– Во многих странах для расширения доступа к трансплантации, особенно от умерших доноров, отсутствуют необходимые условия: трансплантационные учреждения, листы ожидания, кадровые ресурсы, политическая воля и системы здравоохранения, финансируемые государством. Кроме того, наблюдается низкий уровень осведомленности и просвещения населения. Национальная самодостаточность в области трансплантации может быть достигнута только благодаря международному сотрудничест­ву, региональному обмену и поддержке, – считает Стратос Чатзиксирос.

В рамках новой глобальной стратегии ВОЗ стремится оказать поддержку государствам-членам, особенно странам с низким уровнем доходов, в расширении доступа к трансплантации.

В качестве примера участники семинара рассмотрели опыт Испании. Генеральный директор Национальной организации трансплантации Испании Беатриз Домингез Гил рассказала о выстроенной системе презумп­ции согласия в своей стране:

– В Испании всегда проводится обсуждение вопроса посмертного донорства с родственниками. У них всегда есть право отказаться, но пожертвовать органом в нашей стране является нормальной опцией. К государству есть доверие как к посреднику. Эта процедура подробно описана в подзаконных актах.

Для успешной трансплантации в Испании действует сеть координации доноров. Цент­ральный офис ONT регулирует работу региональных координаторов.

– Координаторы доноров всегда находятся внутри больниц, – пояс­няет Беатриз Домингез Гил. – Это врачи и медсестры, которые подчиняются руководителям больниц. В Испании насчитывается 185 команд и 605 координаторов. Основная их задача – донорство органов.

Возвращаясь к казахстанским реалиям, участники обсуждали пути решения проблемы донорства в стране. Стало известно, что Минздрав принимает ряд мер для развития трансплантологической службы.

– У нас разработан план развития трансплантационной координации на 2024–2026 годы. Основные целевые индикаторы таковы: обучение трансплантацион­ных координаторов, внесение изменений в нормативные правовые акты, мотивация донорских стационаров, врачей, родственников донора и цифровизация донорс­кого процесса, – поделился планами Айдар Ситказиев.

При этом основной упор центр делает на усиление информационно-разъяснительной кампании в обществе. Так, тех граждан, у которых имеются страхи по религиозным убеждениям, представители ДУМК заверили, что эта процеду­ра духовенством одобряется. В 2014 году была принята фетва духовного управления, которая разрешает изымать органы умершего человека в качестве донора.

В завершение семинара Стратос Чатзиксирос подчеркнул, что ВОЗ готова поддержать усилия Казахстана и стран региона по разработке программ трансплантации и донорства органов, которые позволят улучшить здоровье и качество жизни жителей.