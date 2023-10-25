Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады

В финальной схватке она уступила китаянке Ван Хун, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Зарина Раифова стала серебряным призером в весовой категории 70 кг (класс J2) по пара дзюдо, сообщает Минтуризма и спорта республики.

Казахстанка в финальной схватке уступила китаянке Ван Хун. Третье место досталось японке Нишимура Атсума.

Сборная Казахстана занимает седьмое место в общекомандном медальном зачете Азиатских параигр-2023 в Ханчжоу (Китай).

На данный момент в копилке Казахстана 23 медали: 5 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.

IV Азиатские Пара игры – 2022 проходят в китайском Ханчжоу.