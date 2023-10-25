Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
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Вахитов Елдос
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В финальной схватке она уступила китаянке Ван Хун, передает Kazpravda.kz
Зарина Раифова стала серебряным призером в весовой категории 70 кг (класс J2) по пара дзюдо, сообщает Минтуризма и спорта республики.
Казахстанка в финальной схватке уступила китаянке Ван Хун. Третье место досталось японке Нишимура Атсума.
Сборная Казахстана занимает седьмое место в общекомандном медальном зачете Азиатских параигр-2023 в Ханчжоу (Китай).
На данный момент в копилке Казахстана 23 медали: 5 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.
IV Азиатские Пара игры – 2022 проходят в китайском Ханчжоу.