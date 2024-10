Зарубежные университеты предоставят скидки на обучение по «Болашаку»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь вузы предоставляют прямые скидки «на обучение» в размере до 30% для стипендиатов программы «Болашак» и научных стажировок.

«В ходе переговоров с руководством ведущих университетов Великобритании, а ранее и с американскими вузами, мы договорились о предоставлении прямых скидок для наших стипендиатов по программе «Болашак», а также для научных стажеров и участников языковых курсов. Это соглашение не только улучшит условия для наших студентов, но и приведет к существенной экономии государственных средств. Например, в этом году, благодаря предоставлению скидок «на обучение» от 10% до 30% более чем 100 студентам, было сэкономлено почти 250 млн тенге. На данный момент более 20 ВУЗов США и Великобритании предоставляют прямые скидки «на обучение» нашим стипендиатам. Список университетов, с которыми у нас есть такие соглашения, продолжает пополняться», — отметила Алия Оспанова.

Во время поездки в Великобританию Алия Оспанова провела встречи с представителями нескольких ведущих университетов: University of Warwick, University of Manchester, University of Reading и др, а в США были проведены переговоры с University of Minnesota, Bostom University и др., на которых и были достигнуты эти значимые договоренности.

Университеты и их исследовательские центры, кроме предоставления прямых скидок, выразили готовность предоставлять доступ к своим исследовательским ресурсам, постоянно улучшать условия пребывания стипендиатов в общежитиях и предоставлять наилучшие условия по адаптации и возможностям получения уникального практического опыта, что открывает новые горизонты для научной деятельности казахстанских студентов и ученых.

Председатель правления также встретилась с действующими стипендиатами программы «Болашак» и научных стажировок, чтобы обсудить новые изменения и улучшения в программе.