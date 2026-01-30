Заседание «Ұлттық мүдде» на тему «Политическая модернизация: Конституционная модель Справедливого Казахстана» состоялось сегодня в Сенате. В период перехода к новому этапу развития государственности участники встречи обсудили логику и содержание Конституционной реформы, её роль в обновлении политической системы и формировании новой модели государственного устройства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Н.Байбулин

Приветствуя участников заседания, Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что инициированные Главой государства масштабные конституционные преобразования отражают переход страны к новому этапу развития государственности и обусловлены общественным запросом на обновление политической системы. По его словам, речь идет не о точечных изменениях, а о глубоком переосмыслении содержания и принципов функционирования государственной модели.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ходе недавнего заседания Национального курултая заявил о масштабных конституционных реформах. Глава государства отметил, что в случае поддержки этих изменений со стороны народа в стране начнётся новый этап развития государственного устройства. При этом это не просто внесение точечных поправок и дополнений. Речь идёт о глубоком обновлении политической системы через адаптацию ее к реалиям и вызовам современного мира. В этой связи в столь ответственный момент важно укреплять единство и совместными усилиями реализовывать преобразования, предложенные Главой государства», - сказал в своём выступлении Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что проводимая в стране конституционная реформа носит комплексный и системный характер и выходит за рамки отдельных парламентских изменений, затрагивая Конституцию в целом. По его словам планируется обновление порядка 80 норм Основного закона страны, что составляет около 84% его содержания. Он подчеркнул, что важным направлением реформы является трансформация, предусматривающая расширение полномочий и усиление роли высшего законодательного органа страны, оптимизацию законодательного процесса, повышение самостоятельности депутатов, а также развитие партийной системы и усиление политической конкуренции.

Обратил внимание Спикер Сената и на то, что в рамках реформы предложено создать Народный Совет как институт общественного согласия и диалога между государством и обществом. По его словам, обсуждение на этой площадке вопросов идеологии, ценностей и национального единства, а также наделение Совета правом законодательной инициативы придадут ему содержательный характер. В числе предложенных ключевых изменений также введение должности Вице-президента и обновление Преамбулы Конституции с отражением исторической преемственности государственности и закреплением построения Справедливого Казахстана как высшей цели.

«Казахстан проходит период национального обновления. В этот исторический момент особая роль отводится представителям интеллигенции и лидерам общественного мнения. Сейчас важно корректно донести до общества суть масштабных преобразований, предложенных Главой государства. Еще большую актуальность в столь ответственный момент приобретают вопросы дальнейшего укрепления национального единства. Значительная ответственность также возлагается на представителей интеллигенции и экспертного сообщества в части консолидации общества. Конечной целью политического обновления является укрепление государственности и независимости страны. Это этап перехода к новой конституционной модели в рамках построения Справедливого Казахстана. Уверен в успешной реализации конституционных реформ и в активном участии представителей интеллигенции и экспертного сообщества в этом общем деле», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В экспертном обсуждении диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» наряду с сенаторами приняли участие филолог, общественный деятель Койшыгара Салгараұлы, профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва Жамаладен Ибрагимов, директор научно-исследовательского центра «Ел тарихы» Ерлан Сайлаубай, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекұлы, руководитель Центра Института парламентаризма Шолпан Саймова, доцент Высшей школы государственной политики Nazarbayev University Серик Оразгалиев и другие.