Заседание парламентской комиссии по вопросам ЦУР состоялось в Сенате

Под председательством cпикера Сената РК Маулена Ашимбаева состоялось второе заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.
Встреча была посвящена вопросам обеспечения населения качественным здравоохранением и образованием.
Открывая работу заседания, спикер палаты подчеркнул, что главой государства на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был обозначен ряд ключевых задач по достижению целей устойчивого развития. В этом контексте приоритетное внимание было уделено проблемам в области национального здравоохранения и образования.
«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение целей устойчивого развития является национальным приоритетом. Для подключения депутатского корпуса к этой работе была сформирована Парламентская комиссия», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Маулен Ашимбаев отметил важность взаимодействия всех заинтересованных сторон и призвал участников встречи объединить усилия на достижении общих целей.
«Вместе нам необходимо сформировать системный подход к реализации ЦУР и актуализировать национальную систему индикаторов. Провести также качественную декомпозицию индикаторов устойчивого развития по регионам. В эту работу необходимо активно вовлекать регионы», – сказал председатель палаты.
Участие в работе заседания парламентской комиссии также приняли министры здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, представитель ВОЗ в Казахстане, постоянный представитель ПРООН в нашей стране, руководство акиматов и депутаты маслихатов регионов, Клуба молодых экспертов при Сенате, а также общественных и международных организаций.
Так, министр просвещения Гани Бейсембаев ознакомил коллег с ходом реализации задач ЦУР по линии образования, отметив, что повестка во многом перекликается с целями и задачами системы образования Казахстана.
«Проводится комплекс системных мер по повышению качества образования и расширению равного доступа к образованию в рамках цели «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Все индикаторы интегрированы в основные стратегические и программные документы сферы образования: Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023 – 2029 годы, Национальный проект «Комфортная школа», План развития министерства просвещения РК. На сегодня все образовательные программы подготовки учителей включают дисциплины инклюзивного образования», – добавил министр.
Ключом к достижению поставленных целей и задач, по мнению представителя ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, является принцип «никого не оставить позади», что означает уделять особое внимание улучшению состояния здоровья уязвимых групп населения и сокращению неравенства.
«Казахстан демонстрирует заметный прогресс в улучшении здоровья населения и укреплении системы здравоохранения. Страна достигла глобальных целей по снижению уровня материнской смертности, смертности детей в возрасте до пяти лет и смертности новорожденных. Меры, принимаемые Казахстаном по борьбе с употреблением табака и никотина, являются примером для Европейского региона ВОЗ. Решительные шаги по продвижению среды, свободной от табака и никотина, и введение налогов, связанных со здоровьем имеют решающее значение для обеспечения защиты общественного здоровья. Тем не менее, есть несколько задач в рамках ЦУР, где требуются комплексные меры со стороны всех секторов на основе подхода «здоровье во всех политиках», – отметил представитель ВОЗ в Казахстане.
По итогам встречи участники заседания озвучили свои предложения и инициативы по дальнейшей совместной работе.