Заседание парламентской комиссии по вопросам ЦУР состоялось в Сенате

Под председательством cпикера Сената РК Маулена Ашимбаева состоялось второе заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Фото: Н.Байбулин

Встреча была посвящена вопросам обеспечения населения качественным здравоохранением и образованием.

Открывая работу заседания, спикер палаты подчеркнул, что главой государства на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был обозначен ряд ключевых задач по достижению целей устойчивого развития. В этом контексте приоритетное внимание было уделено проблемам в области национального здравоохранения и образования.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение целей устойчивого развития является национальным приоритетом. Для подключения депутатского корпуса к этой работе была сформирована Парламентская комиссия», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев отметил важность взаимодействия всех заинтересованных сторон и призвал участников встречи объединить усилия на достижении общих целей.

«Вместе нам необходимо сформировать системный подход к реализации ЦУР и актуализировать национальную систему индикаторов. Провести также качественную декомпозицию индикаторов устойчивого развития по регионам. В эту работу необходимо активно вовлекать регионы», – сказал председатель палаты.

Участие в работе заседания парламентской комиссии также приняли министры здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, представитель ВОЗ в Казахстане, постоянный представитель ПРООН в нашей стране, руководство акиматов и депутаты маслихатов регионов, Клуба молодых экспертов при Сенате, а также общественных и международных организаций.

Так, министр просвещения Гани Бейсембаев ознакомил коллег с ходом реализации задач ЦУР по линии образования, отметив, что повестка во многом перекликается с целями и задачами системы образования Казахстана.

«Проводится комплекс системных мер по повышению качества образования и расширению равного доступа к образованию в рамках цели «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Все индикаторы интегрированы в основные стратегические и программные документы сферы образования: Концепцию развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023 – 2029 годы, Национальный проект «Комфортная школа», План развития министерства просвещения РК. На сегодня все образовательные программы подготовки учителей включают дисциплины инклюзивного образования», – добавил министр.