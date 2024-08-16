«Защемит сердце, и вновь походы вспомним мы…»

За эти годы организованное учителем-энтузиастом Александрой Литвиновой сообщество привило любовь к природе и походам сотням, если не тысячам, школьников. На сегодня в нем состоят более трехсот учеников с пятого по одиннадцатый класс талдыкорганской средней школы № 8 им. Н. Островского. К слову, это фактически единственный активно действую­щий в городе пришкольный туристический клуб.

У нас – пятая четверть, шутя говорит Александра Николаевна, которую летом поймать в городе – большая удача. С приходом каникул у истоковцев наступает самая долгожданная пора многодневных походов, соревнований, сплавов и восхождений. С большими рюкзаками за спиной, загорелые и вдохновленные ребята уже побывали в «Алтын-Эмеле», насладившись суровыми красотами Поющего бархана, гор Актау и Катутау, посетили Коринское ущелье с живопис­ным водопадом Бурхан-булак. Еще побывали в Черкасском ущелье, в низовье реки Каратал и совершили сплав по Или. С ребятами помладше собирали ароматную малину (а заодно и мусор!) на Сказочной поляне. А с уже опытными турис­тами-старшеклассниками педагог по традиции проводит высокогорные походы второй и третьей степени сложности, с кошками и ледорубами покоряя ледники и перевалы Семиречья – это без малого две недели приключений и высота в 4 тыс. метров!

Мы беседуем в «офисе» туристов: небольшой школьный кабинет заполнен дипломами и кубками; на столе – кипа фотографий улыбчивых мальчишек и девчонок на фоне природных красот… Увлеченно рассказывая о последних походах, педагог демонстрирует и настоящий раритет – самодельный альбом из начала 90-х годов с черно-белыми фотографиями и от руки внесенными записями исследований самых первых тургрупп.

Свою историю клуб «Истоки» ведет с 1992 года, когда молодая выпускница алматинской спортакадемии устроилась в СШ № 8 тур­организатором. Эту специальность Александра Николаев­на не то чтобы выбрала – другой даже не представляла: путешествия у нее, как говорится, в крови.

– Моя бабушка Вера Алексеев­на Шведова – одна из первых краеведов региона, географ. Все началось с нее, – рассказывает собеседница. – Мама тоже всю жизнь проработала биологом-географом, много лет водила своих учеников в походы. Папа по специальности тоже географ, однако после дня практики в школе перепоступил на гидролога, продолжает трудиться до сих пор.

С самого детства, вспоминает Александра Литвинова, все свободное время семья проводила на природе. Многогранные красоты семиреченского края покорили сердце настолько, что никакие походные трудности юную Сашу не пугали: начиная с пятого класса она наравне со взрослыми преодолевала многодневные пешие маршруты. Отучившись же на тренера по туризму, с воодушевлением взялась за обучение школьников. Вот только уже через год ставку турорганизатора в школах... упразднили. Но разве это остановит человека, по-настоя­щему влюбленного в свое дело? Александра Николаевна вслед за родителями дополнительно отучилась на биолога-географа и стала преподавать, а занятия для детей в туристическом клубе решила проводить на голом энтузиазме. Так и продолжают «Истоки» привлекать в ряды профессиональных путешественников все больше ребят.

– Наш клуб такой многочисленный, потому что имеет различную направленность, – поясняет основательница. – У нас представлены пешеходный, горный, водный, лыжный, спортивный, краеведческий и экологический виды туризма. То есть к нам могут приходить даже дети, освобожденные от физкультуры, – они в основном разрабатывают научные проекты или участвуют в экоакциях. Проводим и тренировки – прямо на школьной поляне натягиваем веревки и занимаемся раз в неделю. Выходы же на природу осуществляем круглый год. Зимой – на лыжах: любуемся замерзшими водопадами и вершинами. По весне выходим в походы недалеко от города – изучаем петроглифы, делаем радиальные маршруты без рюкзаков, бывают и просто выезды на природу совместно с родителями и учителями.

Каждый поход – это маленькая жизнь, продолжает увлекательный рассказ Александра Литвинова. Организовывают выходы, как уже упоминалось, своими силами: родители скидываются на провизию, иногда с транспортом помогает школа или акимат, лодками для рафтинга «делятся» алматинские друзья, а из снаряжения много что удалось приобрести на выигранные в различных соревнованиях денежные призы. А клуб «Истоки» – постоян­ный победитель областных и респуб­ликанских туриад. Но не походами едиными так привлекает он школьников. За годы работы успешно защитили более 60 различных научных исследований. Ежегодно ребята становятся победителями и призерами респуб­ликанских конкурсов по секциям краеведения, биологии, экологии, туризма и географии.

– Я особенно горжусь нашими выпускниками, которые в дальнейшем поступают в вузы на гранты по этим направлениям, работают по специальности. В такие моменты я понимаю, что не зря живу на белом свете, – подчеркивает собеседница. – Конечно, не все выбирают эту стезю, но главное, что дети увлечены, они развиваются. С весны мы изучаем, как цветут эфемеры пустыни: тюльпан Колпаковского, ирис Семиреченский, тюльпан Бузе и краснокнижный поникший рябчик. Исследуем генофонд тянь-шаньской ели и богатейшую фауну нашего края. И уроки у нас потом проходят очень интересно – мы не просто читаем книги, а опираемся на практический опыт.

После первых походов дети начинают больше изучать историю, сами разрабатывают маршруты, стремясь раскрыть все новые точки на карте. А уж сколько мусора собирают юные туристы! Но самое главное, что каждый из них начинает совсем по-другому воспринимать окружающий мир.

– Почему эмблемой клуба самые первые истоковцы выбрали бабочку? Потому что наша природа такая же прекрасная, нежная и хрупкая, – поясняет Александра Николаевна. – И отношение к ней должно быть соответственным – в наших походах к этому приходят все ребята. Гимн, кстати, тоже придумали сами школьники: в записи его нет – разучивают в походах. А девизом клуба были выбраны слова великого путешественника Николая Пржевальского: «Жизнь еще прекрасна потому, что можно путешествовать». И это на самом деле так. Мне часто говорят: зачем тебе это нужно, тебе же даже не платят за это? Но какая разница? Это мое хобби, моя жизнь. Конечно, такая работа с детьми – большая ответственность, но надо видеть, как они меняются. У них горят глаза, раскрывается столько сил и энергии! А уж природа никогда не надоест. Мне 51 год, я с детства в походах и каждый раз не перестаю удивляться – как прекрасен этот мир!